A la espera de la reestructuración de la cúpula militar, Javier Milei se mostró con el nuevo ministro de Defensa

El Presidente encabezó el acto de Entrega de Sables a integrantes de las Fuerzas Armadas junto a Luis Petri y su designado sucesor, el teniente general Carlos Presti.

Milei, Petri y Pestri participaron de la ceremonia oficial.

Captura transmisión oficial
Javier Milei encabezó la reunión en la Casa Rosada.
Fue durante la ceremonia de Entrega de Sables a integrantes de las Fuerzas Armadas que se realizó desde las 11 en el Salón Blanco de Casa Rosada. Allí, Milei y Petri distribuyeron los diplomas que formalizan los ascensos de generales, almirantes y brigadieres aprobados por el Congreso.

También estuvo presente Presti, quien actualmente es jefe del Estado Mayor General del Ejército Argentino y asumirá como titular de Defensa cuando Petri pase a ocupar su banca en la Cámara de Diputados. Se espera que el nuevo funcionario encare una reestructuración de la cúpula militar.

Por ahora, según adelantó Infobae, el único cambio confirmado es la salida del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Xavier Isaac, quien no puede quedar subordinado a una persona con menor antigüedad militar que él, como es el caso de Presti.

Aún no se definió qué sucederá con las otras dos autoridades del Estado Mayor Conjunto, Carlos Alievi (Armada) y Gustavo Valverde (Fuerza Aérea). Una de las versiones más fuertes indica que el jefe de la Casa Militar, Sebastián Ibáñez, reemplazaría a Presti y se quedaría con el cargo de jefe del Ejército Argentino.

El nuevo ministro deberá definir, además, si mantendrá a los funcionarios que integran la actual cúpula de la cartera. Se trata de Luciana Carrasco, a cargo de la Unidad de Gabinete de Asesores; Marcelo Rozas Garay, de la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares; y Juan Battaleme, de la Secretaría de Asuntos Internacionales para la Defensa.

