25 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Cuál es el truco que nadie conoce y requiere de planificación para mejorar el Wifi de tu casa

Un mapa de calor de la señal WiFi permite identificar con claridad las zonas donde la cobertura es más fuerte o más débil.

Por
Consejos para mejorar el internet de tu hogar.

Consejos para mejorar el internet de tu hogar.

  • Elegir el router correcto según tamaño del hogar, cantidad de dispositivos y uso es clave; en casas grandes conviene un sistema mesh.
  • Los materiales de la vivienda pueden bloquear la señal, por lo que la ubicación del router influye tanto como su calidad.
  • Para buena cobertura, el router debe ir en una zona central, elevada y lejos de interferencias.
  • En hogares grandes o con muchas paredes densas, una red mesh asegura señal uniforme y sin zonas muertas.

Mejorar la calidad de la conexión WiFi en casa exige una estrategia integral que no se limita a contratar más velocidad. Un punto clave es elegir el hardware adecuado: contar con el router correcto para las necesidades del hogar resulta esencial. Esto implica considerar el tamaño de la vivienda, la cantidad de dispositivos conectados y el tipo de actividades que se realizan, como streaming en 4K o juegos en línea. En espacios amplios o de varios pisos, la opción más eficiente suele ser un sistema de routers o red mesh, capaz de distribuir la señal de forma inteligente y eliminar zonas sin cobertura.

que debes saber sobre las redes de wifi publicas y como proteger tus datos
Te puede interesar:

Qué debés saber sobre las redes de Wifi públicas y cómo proteger tus datos

El entorno físico también desempeña un rol determinante en el rendimiento del WiFi. Los materiales de construcción pueden influir notablemente en la propagación de la señal, ya que elementos densos como concreto, ladrillo o metal tienden a bloquearla. Por ese motivo, resulta importante identificar estos obstáculos antes de decidir dónde ubicar el router. Una mala ubicación, como colocarlo junto a paredes gruesas o superficies metálicas, puede reducir su alcance, por lo que pensar estratégicamente el lugar de instalación es tan relevante como invertir en un equipo de calidad.

wifi

Para conseguir una conexión óptima, conviene evitar ciertas habitaciones y considerar las posibles fuentes de interferencia. Espacios con electrodomésticos grandes, como cocinas o lavaderos, suelen generar interferencias electromagnéticas que afectan la señal. Por eso, se recomienda ubicar el router en una zona central, elevada y distante de muros exteriores, lo que favorece una distribución uniforme del WiFi en toda la casa. Esta combinación de planificación, ubicación inteligente y elección correcta del equipo permite disfrutar de una conexión estable y veloz.

Este es el truco para mejorar tu red de Wifi en tu hogar

El método más eficaz para mejorar notablemente la red Wi-Fi del hogar no se basa necesariamente en adquirir el equipo más costoso, sino en elegir la ubicación estratégica ideal para el router. La señal inalámbrica se expande en todas direcciones desde el dispositivo, por lo que situarlo en una posición central resulta determinante. Muchas personas lo esconden en un rincón, dentro de un mueble o junto a un televisor, pero esos lugares reducen considerablemente su capacidad antes de que la señal alcance la mitad de la vivienda.

Para obtener la mejor cobertura posible, el router debe colocarse lo más cerca posible del centro geográfico de la casa. Podés imaginarlo como el sol del sistema Wi-Fi: su luz —la señal— necesita llegar de forma equilibrada a cada ambiente. En viviendas con varios pisos, lo ideal es ubicarlo en el nivel intermedio o, en su defecto, en una superficie elevada del primer piso, de modo que la señal pueda distribuirse tanto hacia arriba como hacia abajo.

WIFI

Además de la centralidad, elevar el dispositivo es otro punto clave. Las ondas Wi-Fi se desplazan con mayor eficiencia hacia abajo, por lo que conviene evitar ubicar el router en el suelo. Colocarlo en una estantería alta o sobre un mueble ofrece mejores resultados, ya que evita que la señal se pierda entre muebles bajos, alfombras gruesas u otros elementos que obstaculizan su paso.

Otro aspecto relevante consiste en mantener el router lejos de fuentes de interferencia. El Wi-Fi utiliza frecuencias sensibles a otros aparatos electrónicos que emiten ondas electromagnéticas. Por eso, conviene alejarlo de microondas, teléfonos inalámbricos antiguos y televisores. Asimismo, elementos como espejos grandes, tanques de agua o paredes de concreto pueden disminuir la potencia de la señal, por lo que es recomendable mantener distancia respecto de estos obstáculos.

wifi3-e1537204858800

Si la vivienda es amplia o presenta una arquitectura compleja con muchas paredes densas, la ubicación central podría no resultar suficiente. En ese escenario, la solución ideal es incorporar una red mesh. Este sistema utiliza varios nodos que colaboran para crear una única red Wi-Fi robusta, distribuyendo varios puntos de emisión en la casa y eliminando zonas sin señal, lo que asegura una experiencia uniforme en todos los rincones.

En conclusión, optimizar la red Wi-Fi depende de una combinación de ubicación inteligente y comprensión del entorno. Esto implica centralizar el router, elevarlo para ampliar su alcance, mantenerlo alejado de las interferencias y, si es necesario, sumar una red mesh para reforzar la cobertura. Con estas medidas, la señal se distribuye de forma eficiente y permite aprovechar al máximo el servicio contratado.

Noticias relacionadas

cual es el mejor momento para apagar el wifi

Cuál es el mejor momento para apagar el Wifi

El gigante de la tecnología reveló secretos sobre la conexión Wifi.

Qué trucos reveló Google para evitar que roben tus datos en una red de Wifi pública

Modelo con app y detección de alfombras facilita la higiene diaria.

Adiós a la aspiradora: el invento que barre, aspira y pasa el trapo

¿Cuál es el mejor router para el Wifi de tu casa?.

Cuál es el mejor router para el Wifi de tu casa

Una vez que hayas seleccionado un nombre y la contraseña, acepta el proceso y con ello ya tendrás una red de invitados creada. Esta información es la que le tendrás que compartir a tus visitantes para que se conecten a la red.

Cómo podés crear una red Wifi para invitados con el internet de tu hogar

De esta forma podés acceder a un internet más veloz.

Fin del Wifi 6: qué significa, cómo cambia y qué debés hacer para tener un internet más veloz

Rating Cero

Las postales recientes de ambos paseando en Nueva York fortalecieron la idea de una reconciliación.

Tras 11 años, una famosa pareja de Hollywood estaría por casarse: quiénes son y por qué surgió el rumor

El Silencio del Pantano se estrenó en 2020 en Netflix. 
play

La protagoniza Luis Zahera, está en Netflix y es una película de suspenso muy buena

Marta del Castillo desapareció en Sevilla el 24 de enero de 2009.
play

Netflix: es una docuserie de solo 3 capítulos que conmociona con un asesinato real

De Brito confirmó la separación de Miranda!: La versión que yo tengo es...

De Brito confirmó la separación de Miranda!: "La versión que yo tengo es..."

El capitán de la embarcación le pidió a gritos al Puma Rodríguez que se baje del avión.

Escándalo en un avión: expulsaron al Puma Rodríguez tras discutir con la tripulación

Jorge Rial apuntó contra la dirigencia de River.

Rial explotó tras la eliminación de River ante Racing: "Tiren abajo la estatua de Marcelo Gallardo"

últimas noticias

¿Cómo es la manzana de las luces, el rincón de CABA que combina historia y arquitectura y está en el centro de la ciudad?. 

Cómo es la manzana de las luces, el rincón de CABA que combina historia y arquitectura y está en el centro de la ciudad

Hace 19 minutos
Las postales recientes de ambos paseando en Nueva York fortalecieron la idea de una reconciliación.

Tras 11 años, una famosa pareja de Hollywood estaría por casarse: quiénes son y por qué surgió el rumor

Hace 19 minutos
Los enfoques preventivos contemplan no solo la atención médica tradicional, sino también el fortalecimiento de la vida social.

Revelado: por qué la soledad puede ser uno de los grandes enemigos de la longevidad

Hace 19 minutos
Arabians Tonka puede conseguirse en tiendas online por alrededor de 300.000 pesos.

Este es el perfume favorito de Leandro Paredes: cuánto sale

Hace 20 minutos
play
El Silencio del Pantano se estrenó en 2020 en Netflix. 

La protagoniza Luis Zahera, está en Netflix y es una película de suspenso muy buena

Hace 20 minutos