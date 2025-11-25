Adolf Hitler, el candidato favorito para las elecciones en Namibia El postulante de la Organización del Pueblo de África del Sudoeste, que podría ser reelecto como concejal por el distrito de Ompundja, llama la atención de todo el mundo por compartir nombre con el líder nazi. "¡No soy como él!", asegura. Por







Adolf Hitler Uunona, el candidato a concejal en Namibia que llama la atención por su nombre. Redes sociales

Las encuestas anticipan una victoria de Adolf Hitler esta semana. No se trata de una noticia de Alemania en 1930, sino de Namibia, país del sur de África que celebra elecciones locales este miércoles, en las que el candidato Adolf Hitler Uunona, de la Organización del Pueblo de África del Sudoeste (SWAPO, por sus siglas en inglés) podría ser reelecto como concejal por el distrito de Ompundja.

El curioso nombre de este legislador, en el cargo desde 2004, atrajo la atención de todo el mundo en los comicios de 2020, cuando el diario alemán Bild le hizo una entrevista, con más foco en la rareza de su documento que en sus propuestas como representante de un remoto distrito ubicado al norte del país, con poco más de 2500 votantes registrados. En aquellas elecciones, ganó con el 84,88%; para las de este miércoles, se espera otra victoria, aunque menos arrolladora.

El Adolf Hitler namibio contó que fue su padre quien eligió su nombre. "Probablemente ni siquiera entendía lo que representaba", expresó. Uunona omite su segundo nombre en actos públicos y se presenta como Adolf, a secas. Sin embargo, aparece en documentos oficiales y boletas electorales.

Adolf Hitler Uunona Namibia campaña 2025 En las boletas partidarias, se presenta como "Camarada Adolf Uunona", omitiendo su segundo nombre. SWAPO "Era un nombre completamente normal para mí cuando era niño. No fue hasta que crecí que me di cuenta: este hombre quería subyugar al mundo entero", señaló, y, como si hiciera falta aclarar que compartir el nombre no implica tener las mismas ideas, se defendió: "¡No soy como él!", en referencia al líder nazi que sembró el terror en Europa entre 1933 y 1945.

Además, aseguró que, si pudiera haber elegido al momento de nacer, no habría aceptado llamarse Adolf Hitler debido a las atrocidades que el verdadero, nacido en Austria en 1889, cometió contra la humanidad.