Qué pasó con el pase de Cetré a Boca, por qué todavía no se incorporó al plantel y cuál es la opción que maneja Riquelme El pase del futbolista colombiano estaba prácticamente caído al no pasar la revisación médica por una vieja lesión en su rodilla. Sin embargo, en las últimas horas se abrió una nueva ventana para la llegada del extremo al Xeneize.







Nuevo capítulo en la novela Boca-Cetré: ahora lo quiere a préstamo y asume el riesgo médico

Luego de un tumultuoso martes en el que el pase parecía totalmente caído, en las últimas horas Boca le habría ofrecido a Estudiantes de La Plata un préstamo con opción de compra por Edwin Cetré. La información fue confirmada por el periodista Leandro Aguilera, quien precisó que el club mantiene los montos ya hablados y modifica la modalidad para intentar cerrar la llegada del colombiano.

"Confirmado: Boca le ofreció a Estudiantes de La Plata un préstamo con opción de compra (sin modificar los montos que estaban hablados también con DIM) por Edwin Cetré. De esta manera el Xeneize asume el riesgo de contratarlo, con la revisión médica privada que ya se hizo el jugador", escribió el periodista en su cuenta de X.

image En los últimos días , el Xeneize estuvo muy cerca de concretar la compra del extremo, pero la operación se frenó este miércoles cuando los médicos del club no aprobaron la revisión por una vieja lesión en la rodilla. Esa observación llevó a la dirigencia a dar marcha atrás.

Ahora el escenario es distinto. Boca sostiene el interés deportivo por Cetré y reformuló la propuesta: en lugar de una transferencia definitiva, propone un préstamo con opción de compra. De esta manera, asume el riesgo de contratar al futbolista bajo nuevas condiciones, respaldado en la revisión médica privada que el jugador ya se realizó.

El ofrecimiento, de acuerdo a lo informado por Aguilera, no modifica las cifras que estaban conversadas también con Independiente Medellín (DIM). La diferencia es contractual y estratégica: el club busca cubrirse ante cualquier eventualidad física sin resignar la posibilidad de sumar a un futbolista que es del gusto del cuerpo técnico. La decisión ahora queda en manos de Estudiantes.