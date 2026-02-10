La determinante decisión de Juan Román Riquelme tras la derrota de Boca contra Vélez: "Solicitó..." El presidente del club reaccionó ante el resultado en contra en la Liga Profesional luego de que Claudio Úbeda les haya dado el día libre. Los jugadores se vieron sorprendidos y respondieron. Por + Seguir en







Determinante decisión de Riquelme. Redes sociales

Luego de la derrota de Boca contra Vélez en el estadio José Amalfitani, Claudio Úbeda les dio el día libre a los jugadores para que retornen al entrenamiento el martes, pero Juan Román Riquelme intervino para que eso no suceda y habló con el plantel.

Úbeda, dispuso que el plantel del Xeneize se entrene este lunes por la tarde, luego de la derrota 2-1 con Vélez en Liniers por la cuarta fecha de la zona A del torneo Apertura 2026. De esta manera, modificó la decisión resuelta en principio, que era que los futbolistas vuelvan a las prácticas el martes.

La vuelta a los entrenamientos se producirá en el marco de la preparación del equipo de cara al próximo partido, en el que enfrentará a Platense y buscará recuperarse de la caída con el Fortín en el estadio José Amalfitani. El cruce con el Calamar se llevará adelante el domingo a partir de las 19:30 en la Bombonera, en el marco de la quinta fecha del campeonato.

Juan Román Riquelme A diferencia de la ida de darles el día libre, el Presidente habló con los jugadores. El periodista Augusto César de ESPN contó: “Riquelme tomó la palabra y luego los escuchó”, dijo en primera instancia. Luego, el periodista agregó: “La intención fue intercambiar opiniones sobre el nivel del equipo y lo que sucedió anoche”.

Tato Aguilera de TyC Sports contó que Riquelme pidió reunirse con los jugadores de mayor experiencia y jerarquía para encontrar respuestas, pero no es la primera vez que sucede.