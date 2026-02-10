10 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

La determinante decisión de Juan Román Riquelme tras la derrota de Boca contra Vélez: "Solicitó..."

El presidente del club reaccionó ante el resultado en contra en la Liga Profesional luego de que Claudio Úbeda les haya dado el día libre. Los jugadores se vieron sorprendidos y respondieron.

Por
Determinante decisión de Riquelme.

Determinante decisión de Riquelme.

Redes sociales

Luego de la derrota de Boca contra Vélez en el estadio José Amalfitani, Claudio Úbeda les dio el día libre a los jugadores para que retornen al entrenamiento el martes, pero Juan Román Riquelme intervino para que eso no suceda y habló con el plantel.

La nueva tercera camiseta de Boca se puede conseguir en la página web de la marca que viste al club
Te puede interesar:

Boca presentó la nueva camiseta para la temporada 2026: cuánto sale y cómo conseguirla

Úbeda, dispuso que el plantel del Xeneize se entrene este lunes por la tarde, luego de la derrota 2-1 con Vélez en Liniers por la cuarta fecha de la zona A del torneo Apertura 2026. De esta manera, modificó la decisión resuelta en principio, que era que los futbolistas vuelvan a las prácticas el martes.

La vuelta a los entrenamientos se producirá en el marco de la preparación del equipo de cara al próximo partido, en el que enfrentará a Platense y buscará recuperarse de la caída con el Fortín en el estadio José Amalfitani. El cruce con el Calamar se llevará adelante el domingo a partir de las 19:30 en la Bombonera, en el marco de la quinta fecha del campeonato.

Juan Román Riquelme

A diferencia de la ida de darles el día libre, el Presidente habló con los jugadores. El periodista Augusto César de ESPN contó: “Riquelme tomó la palabra y luego los escuchó”, dijo en primera instancia. Luego, el periodista agregó: “La intención fue intercambiar opiniones sobre el nivel del equipo y lo que sucedió anoche”.

Tato Aguilera de TyC Sports contó que Riquelme pidió reunirse con los jugadores de mayor experiencia y jerarquía para encontrar respuestas, pero no es la primera vez que sucede.

Cabe destacar que el presidente de Boca ingresó al vestuario luego de dos derrotas: las eliminaciones de la Copa Libertadores y la Copa Argentina ante Alianza Lima y Vélez, respectivamente.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Claudio Úbeda, DT de Boca.

Boca: la fuerte decisión de Claudio Úbeda tras la derrota con Vélez por el torneo Apertura 2026

Boca sufrió una dura derrota en el José Amalfitani.

Cuándo vuelve a jugar Boca tras la derrota con Vélez

Matías Pellegrini convirtió los dos goles de Vélez.
play

Triunfazo de Vélez en Liniers: venció 2-1 a Boca y sigue como líder invicto de la Zona A

El Pity celebró con todo la goelada.

El polémico festejo del Pity Martínez que provocó bronca e indignación en River

Giovani Ferraina inicia una nueva etapa en el Ascenso argentino.

El ex-Boca que pasó por el Inter Miami de Messi y ahora jugará para un equipo del Ascenso

Velez y Boca se medirán desde las 22:15 en Liniers.

Tras la victoria ante Newell's, Boca va en busca de su primer triunfo de visitante ante Vélez

Rating Cero

Fernando Bonilla encabeza el elenco de La oficina﻿, la versión mexicana de The Office.
play

Lanzaron el trailer de "La oficina", la versión mexicana de "The Office": cuándo se estrena

Antonela Roccuzzo es una de las modelos que saben cuáles son sus estilos personales y cómo combinarlos con los más elegidos por los expertos fashionistas. 

Adiós a las camperas: Antonella Roccuzzo mostró su abrigo que será tendencia en la temporada

Billy Zane y la transformación más impactante de su carrera en el cine.

La impresionante transformación de un actor de Titanic para hacer de Marlon Brando

Fred Smith falleció el 5 de febrero pasado a causa de un cáncer

Dolor en el mundo de la música: murió un reconocido músico de una legendaria banda de los 70 y 80

Como jefe creativo de Marvel Studios, Kevin Feige tuvo la fortuna de elegir al equipo adecuado para producir Iron Man, empezando por Jon Favreau como director y Robert Downey Jr. como gran estrella, acompañado de Jeff Bridges, Gwyneth Paltrow, Terrence Howard y Clark Gregg, entre otros.

Revelaron el insólito motivo con el cual decidieron la primera gran película de Marvel

La serie que estrenó una nueva temporada es de lo más visto en Netflix.
play

Esta serie combina misterio, drama y abogados y con su nueva temporada es tendencia en Netflix: cómo se llama

últimas noticias

play
César Sena y Marcela Acuña escucharon su condena desde la carcel. 

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: la reacción de César Sena y Marcela Acuña al ser condenados a perpetua

Hace 6 minutos
play

Tensión en Rosario: qué reclama la Policía de Santa Fe y por qué se acuartelaron en varias localidades

Hace 37 minutos
La diferencia se explica por las mejores condiciones que las entidades suelen ofrecer en las operaciones digitales.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 310.000 pesos a 30 días en febrero 2026

Hace 45 minutos
Los mejores memes en redes sociales.

Estallaron las redes: los mejores memes tras el lanzamiento de la tercera camiseta de River

Hace 1 hora
Este popular municipio ofrece una experiencia única que incluye paseos en barco por el delta, caminatas por ferias y una gran variedad de opciones de hospedaje en pequeñas cabañas y hoteles boutique.

Está cerca de Buenos Aires: la escapada a un lugar pegado al río para pasar el Día de los Enamorados

Hace 1 hora