Boca presentó la nueva camiseta para la temporada 2026: cuánto sale y cómo conseguirla La indumentaria será la tercera equipación alternativa del plantel que dirige Claudio Úbeda. "Nacida de las paredes de La Boca. Inspirada en los murales que visten el barrio con la bandera azul y oro", describieron.







La nueva tercera camiseta de Boca se puede conseguir en la página web de la marca que viste al club X: Boca Juniors

Con el inicio de la temporada, Boca presentó la nueva tercera camiseta que el conjunto dirigido por Claudio Úbeda tendrá disponible para lucir en las competencias que deberá afrontar: Torneo Apertura, Copa Argentina y Copa Libertadores.

Con Leandro Paredes, Edinson Cavani, Exequiel Zeballos y Ander Herrera como las principales figuras, la marca que viste a la institución presentó la nueva indumentaria con un innovador diseño. “Nacida de las paredes de La Boca. Inspirada en los murales que visten el barrio con la bandera azul y oro”, señaló el club cuando la presentó en redes sociales.

La casaca tendrá una base blanca con banderas azul y amarilla aplicadas en el frente y un dorsal completamente blanco pero que se destaca el lema “dale Boca dale” en el cuello. Además, el cuello y las puntas de las mangas acanaladas que estarán finalizadas con el detalle de los colores del club.

“Confeccionada para mantener a los hinchas con comodidad y orgullo, esta camiseta incluye tecnología de absorción AEROREADY y el clásico escudo con estrellas. Este producto, hecho con materiales 100% reciclados, representa solo una de nuestras soluciones para acabar con los residuos plásticos”, describió la marca alemana en su página oficial.

Inspirada en los murales que visten el barrio con la bandera azul y oro.

#adidasfootball pic.twitter.com/T6vtKwpJmc — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) February 10, 2026 Boca presentó la nueva camiseta alternativa: dónde se puede comprar y cuánto sale La nueva camiseta y tercera alternativa ya está disponible en la página oficial de la marca para la venta y a través de BocaShop.com.ar y en Bitega Xeneize. Próximamente también estará disponible en comercios minoristas autorizados.

Por el momento, están disponibles la camiseta manga corta en versión jugador profesional y la versión hincha, al igual que el short y las medias. Camiseta Tercer uniforme (Versión jugador): $219.999

Camiseta Tercer uniforme: $149.999

Short (Versión jugador): $109.999

Short: $74.999

Medias Tercer uniforme: $21.999 Boca camiseta nueva 2026