Varias figuras del plantel campeón del mundo podrían protagonizar grandes transferencias después del torneo en Estados Unidos, México y Canadá.

El Mundial 2026 no solo definirá al próximo campeón del mundo: también puede marcar el momento en el que varios futbolistas de la Selección argentina cambien de club. Figuras consolidadas y otros jugadores que buscan consolidarse en el plantel de Lionel Scaloni aparecen en el radar de equipos poderosos de Europa.

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La Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá funcionará como una enorme vidriera internacional. Para muchos futbolistas será la oportunidad perfecta de exhibirse ante los principales clubes del planeta y abrir la puerta a transferencias de gran impacto.

En ese contexto, varios nombres del seleccionado ya generan expectativa en el mercado. Algunos atraviesan momentos brillantes en sus equipos, mientras que otros evalúan dar un salto deportivo después de varios años en la misma institución.

Uno de los casos más comentados es el de Emiliano Dibu Martínez . El arquero campeón del mundo mantiene contrato con Aston Villa hasta 2029 , pero su nombre aparece cada mercado en la órbita de gigantes europeos. El último club que intentó incorporarlo fue Manchester United , que estuvo cerca de avanzar en la negociación durante la última ventana de transferencias.

También podría cambiar de aire Cristian Cuti Romero , una de las piezas centrales de la defensa argentina. El zaguero de Tottenham , de 27 años , es seguido por varios clubes de primer nivel y su salida podría facilitarse ante la delicada situación deportiva y económica del club inglés.

Otro defensor que despierta interés es Marcos Senesi, figura de Bournemouth. Sus actuaciones en la Premier League lo posicionaron en el radar de equipos como Barcelona, Juventus, Borussia Dortmund y Aston Villa, que monitorean su evolución de cara al mercado posterior al Mundial.

En el mediocampo aparecen dos nombres con gran proyección. Alexis Mac Allister, actualmente en Liverpool, todavía no definió su renovación y clubes como Real Madrid y Manchester United siguen de cerca su situación contractual. A su vez, el joven Nico Paz, una de las revelaciones de la Serie A con Como, podría regresar al Real Madrid mediante una cláusula de recompra cercana a los 9 millones de euros.

El ataque tampoco está exento de rumores. Julián Álvarez, figura del Atlético de Madrid, fue pretendido por Barcelona y el club español incluso rechazó recientemente una oferta cercana a los 143 millones de euros proveniente del Arsenal.

Julián Álvarez Julián Álvarez aparece en el radar de gigantes europeos tras su gran presente en Atlético de Madrid. X (@brfootball)

Mientras tanto, jóvenes que buscan meterse en la lista mundialista como Valentín Barco y Joaquín Panichelli también generan expectativa en el mercado europeo. Sus buenas actuaciones en el Racing de Estrasburgo ya despertaron el interés de clubes importantes.