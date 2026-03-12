¿Irán, afuera del Mundial 2026? Las contradicciones de Donald Trump y la Selección persa

Una serie de declaraciones, tanto del mandatario norteamericano como de representantes del país asiático, expusieron las idas y venidas respecto a la presencia del equipo en la próxima edición del torneo. El conflicto en Medio Oriente despierta dudas sobre las medidas de seguridad.

La Selección de fútbol de Irán le respondió al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, luego de que pusiera en duda su participación en el Mundial 2026. En un contexto de conflicto bélico, las declaraciones cruzadas entre Washington y Teherán no dejan en claro si el equipo persa jugará el torneo en suelo norteamericano.

La advertencia de Trump a la Selección de Irán: "No sería apropiado por su seguridad que vengan al Mundial"

Uno de los primeros en expresarse fue el ministro de Deportes de Irán, Ahmad Donyamali, quien mostró una actitud pesimista sobre el viaje de su equipo nacional y arremetió contra la administración norteamericana. "Dado que este Gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder, no están dadas las condiciones para que podamos participar de la Copa del Mundo en vista de las medidas maliciosas tomadas contra Irán; se nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y varios miles de nuestros ciudadanos han sido asesinados", sostuvo.

Por su parte, Donald Trump publicó un mensaje en su plataforma Truth Social con una advertencia particular para la delegación asiática. El líder republicano escribió: "La Selección nacional de fútbol de Irán es bienvenida al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén ahí, por su propia vida y seguridad".

Agencia El Vigía Irán se baja del Mundial 2026: "Se nos han impuesto 2 guerras en ocho o nueve meses y varios miles de nuestros ciudadanos han sido asesinados. Por lo tanto, no tenemos ninguna posibilidad de competir de esta manera"., dijo el Ministro de Deportes, Ahmad Doyanmali pic.twitter.com/wmvhGL5Fuz

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, remarcó la parte positiva del mensaje tras una conversación que mantuvo con el mandatario del país organizador. "El presidente Trump reiteró que el equipo iraní es, por supuesto, bienvenido a competir en el torneo en los Estados Unidos", destacó.

Sin embargo, tras las declaraciones de Trump e Infantino, Donyamali insistió en que las garantías no existen para la delegación iraní y sentenció: "Definitivamente, no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera".

La publicación de la selección de Irán

Poco después, el seleccionado persa utilizó sus redes sociales para contestar de forma oficial a las sugerencias de la administración de los Estados Unidos. El comunicado ratificó una postura firme y apuntó, sin nombrarlo, contra Trump: "La Copa del Mundo es un evento histórico e internacional y su organismo rector es la FIFA, no ningún individuo o país".

La publicación, compartida también por el entrenador Amir Ghalenoei, cuestionó duramente la capacidad organizativa del país anfitrión frente a la seguridad de los atletas. El texto concluyó: "Ciertamente, nadie puede excluir a la Selección de Irán de la Copa del Mundo; el único país que podría ser excluido es aquel que solo ostenta el título de 'anfitrión'".

Selección de Irán - Publicación en Instagram La publicación en Instagram de la selección de Irán: "Nadie puede excluir a la selección de Irán de la Copa del Mundo". Instagram: @teammellifootball

Finalmente, el presidente de la Federación de Irán, Mehdi Taj, recordó los incidentes políticos previos ocurridos durante el último torneo en el continente asiático. El directivo justificó el posible boicot con una pregunta contundente hacia la comunidad internacional: "¿Qué persona sensata enviaría a su Selección nacional a Estados Unidos si la Copa del Mundo fuera tan política como lo fue la Copa Asia en Australia?".