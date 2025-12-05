Así quedaron todos los grupos del Mundial 2026: fixture y sedes Las selecciones ya tienen sus rivales definidos para poder iniciar el camino en el certamen que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. El equipo argentino capitaneado por Lionel Messi es el defensor del título y jugará con Argelia, Austria y Jordania. Por + Seguir en







Argentina integra un grupo accesible, junto a Argelia, Austria y Jordania.

El sorteo del Mundial 2026 ya confirmó a todos los grupos y los rivales para la primera parte del certamen que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá, del 11 de junio al 19 de julio. La Selección argentina será la defensora del título, ya que se llevó el trofeo en 2022.

Será la primera vez con tres países que serán anfitriones y que se disputará con 48 Selecciones que estarán repartidas en 12 grupos de cuatro integrantes cada uno. Los dos mejores de cada zona y los ocho mejores terceros avanzarán a los 16avos de final, donde iniciará la instancia de eliminación directa hasta conocer al nuevo campeón.

El partido inaugural será el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca donde México, que hace de local se enfrentará a Sudáfrica, ambos integrantes del Grupo A.

El sábado 6 de diciembre se hará público el calendario oficial del torneo: donde al ya saber el grupo, el país ya tiene los estadios donde va a jugar y solo resta saber un horario de inicio.

Así quedaron los grupos del Mundial 2026 Grupo A: