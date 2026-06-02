Mundial 2026: qué canal transmitirá cada uno partido de la fase de grupos Los encuentros de la Selección podrán verse por televisión abierta y plataformas pagas, mientras que el resto de los encuentros estarán distribuidos en diferentes alternativas sujetas a suscripciones. Por Agregar C5N en









DGo, Telefe, TyC Sports, TV Pública y Disney + serán las prinicpales alternativas para ver los partidos del Mundial 2026

Cada vez falta menos para que empiece el Mundial 2026 y ya con la confirmación de los planteles, ahora dieron a conocer el cronograma completo de dónde serán transmitidos cada uno de los partidos en la fase de grupos.

Debido a la magnitud de la Copa del Mundo que se disputará en tres países en simultáneo como Estados Unidos, México y Canadá, contará con un total de 104 y los fanáticos tendrán diferentes alternativas, incluyendo la televisión abierta y plataformas pagas como cables y streaming.

DSports será el único que tiene los 104 juegos, desde el inaugural del 11 de junio entre México y Sudáfrica en el estadio Azteca hasta la final del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Además, con un acuerdo exclusivo tanto con Flow y Paramount, ambas plataformas también transmitirán la misma cantidad de cotejos.

Disney + transmitirá 22 partidos de la fase de grupos, dos de 16avos de final; dos de octavos, un partido de cuartos de final, las semifinales y la final. Por su parte, TyC Sports es otra de las opciones para ver encuentros de la Copa del Mundo y emitirá 50 encuentros.

En tanto, la TV Pública únicamente pasará los choques de la Selección argentina, más las semifinales y la final. Mientras que Telefe tiene pactado transmitir un total de 50 cotejos.