2 de junio de 2026 Inicio
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Mundial 2026: qué canal transmitirá cada uno partido de la fase de grupos

Los encuentros de la Selección podrán verse por televisión abierta y plataformas pagas, mientras que el resto de los encuentros estarán distribuidos en diferentes alternativas sujetas a suscripciones.

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DGo

DGo, Telefe, TyC Sports, TV Pública y Disney + serán las prinicpales alternativas para ver los partidos del Mundial 2026

Cada vez falta menos para que empiece el Mundial 2026 y ya con la confirmación de los planteles, ahora dieron a conocer el cronograma completo de dónde serán transmitidos cada uno de los partidos en la fase de grupos.

El país caribeño que debutará en el Mundial 2026.
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Debido a la magnitud de la Copa del Mundo que se disputará en tres países en simultáneo como Estados Unidos, México y Canadá, contará con un total de 104 y los fanáticos tendrán diferentes alternativas, incluyendo la televisión abierta y plataformas pagas como cables y streaming.

DSports será el único que tiene los 104 juegos, desde el inaugural del 11 de junio entre México y Sudáfrica en el estadio Azteca hasta la final del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Además, con un acuerdo exclusivo tanto con Flow y Paramount, ambas plataformas también transmitirán la misma cantidad de cotejos.

Disney + transmitirá 22 partidos de la fase de grupos, dos de 16avos de final; dos de octavos, un partido de cuartos de final, las semifinales y la final. Por su parte, TyC Sports es otra de las opciones para ver encuentros de la Copa del Mundo y emitirá 50 encuentros.

En tanto, la TV Pública únicamente pasará los choques de la Selección argentina, más las semifinales y la final. Mientras que Telefe tiene pactado transmitir un total de 50 cotejos.

Qué canal transmite cada uno de los partidos durante la fase de grupos del Mundial 2026

Jueves 11 de Junio

  • 16: México vs. Sudáfrica - DSports / Telefe / Disney+
  • 23: Corea del Sur vs. República Checa - DSports / TyC Sports

Viernes 12 de Junio

  • 16: Canadá vs. Bosnia - DSports
  • 22: Estados Unidos vs. Paraguay - DSports / Telefe / TyC Sports / Disney+

Sábado 13 de Junio

  • 16: Qatar vs. Suiza - DSports
  • 19: Brasil vs. Marruecos - DSports / Telefe / Disney+
  • 22: Haití vs. Escocia - DSports / TyC Sports

Domingo 14 de Junio

  • 01: Australia vs. Turquía - DSports / TyC Sports
  • 14: Alemania vs. Curazao - DSports
  • 17: Países Bajos vs. Japón - DSports / Telefe / TyC Sports / Disney+
  • 20: Costa de Marfil vs. Ecuador - DSports / Telefe / Disney+
  • 23: Suecia vs. Túnez - DSports / TyC Sports

Lunes 15 de Junio

  • 13: España vs. Cabo Verde - DSports
  • 16: Bélgica vs. Egipto - DSports / TyC Sports
  • 19: Arabia Saudí vs. Uruguay - DSports / Telefe / TyC Sports / Disney+
  • 22: Irán vs. Nueva Zelanda - DSports / TyC Sports

Martes 16 de Junio

  • 16: Francia vs. Senegal - DSports
  • 19: Irak vs. Noruega - DSports / TyC Sports
  • 22: Argentina vs. Argelia - DSports / Telefe / TV Pública/ Disney+ / TyC Sports

Miércoles 17 de Junio

  • 01: Austria vs. Jordania - DSports / TyC Sports
  • 14: Portugal vs. RD Congo - DSports
  • 17: Inglaterra vs. Croacia - DSports / Telefe / TyC Sports / Disney+
  • 20: Ghana vs. Panamá - DSports / TyC Sports
  • 23: Uzbekistán vs. Colombia - DSports / TyC Sports

Jueves 18 de Junio

  • 13: Chequia vs. Sudáfrica - DSports / TyC Sports
  • 16: Suiza vs. Bosnia y Herzegovina - DSports / Telefe / Disney+
  • 19: Canadá vs. Qatar - DSports
  • 22: México vs. Corea del Sur - DSports / TyC Sports

Viernes 19 de Junio

  • 16: Estados Unidos vs. Australia - DSports / TyC Sports
  • 19: Escocia vs. Marruecos - DSports / Telefe / Disney+
  • 21:30: Brasil vs. Haití - DSports / TyC Sports

Sábado 20 de Junio

  • 00: Turquía vs. Paraguay - DSports

Domingo 21 de Junio

  • 13: España vs. Arabia Saudí - DSports / Telefe / TyC Sports / Disney+
  • 16: Bélgica vs. Irán - DSports
  • 19: Uruguay vs. Cabo Verde - DSports / Telefe / Disney+
  • 22: Nueva Zelanda vs. Egipto - DSports / TyC Sports

Lunes 22 de Junio

  • 14: Argentina vs. Austria - DSports / Telefe / TV Pública / Disney+ / TyC Sports
  • 18: Francia vs. Irak - DSports
  • 21: Noruega vs. Senegal - DSports / TyC Sports

Martes 23 de Junio

  • 00: Jordania vs. Argelia - DSports
  • 14: Portugal vs. Uzbekistán - DSports / Telefe / Disney+
  • 17: Inglaterra vs. Ghana - DSports / Telefe / TyC Sports / Disney+
  • 20: Panamá vs. Croacia - DSports / TyC Sports
  • 23: Colombia vs. RD Congo - DSports

Miércoles 24 de Junio

  • 16: Suiza vs. Canadá - DSports / TyC Sports
  • 16: Bosnia y Herzegovina vs. Qatar - DSports
  • 19: Escocia vs. Brasil - DSports / Telefe / Disney+
  • 19: Marruecos vs. Haití - DSports
  • 22: Chequia vs. México - DSports
  • 22: Sudáfrica vs. Corea del Sur - DSports / TyC Sports

Jueves 25 de Junio

  • 17: Ecuador vs. Alemania - DSports / Telefe / TyC Sports / Disney+
  • 17: Curazao vs. Costa de Marfil - DSports
  • 20: Túnez vs. Países Bajos - DSports
  • 20: Japón vs. Suecia - DSports / TyC Sports
  • 23: Turquía vs. Estados Unidos - DSports / TyC Sports
  • 23: Paraguay vs. Australia - DSports

Viernes 26 de Junio

  • 16: Noruega vs. Francia - DSports / Telefe / Disney+
  • 16: Senegal vs. Irak - DSports
  • 21: Uruguay vs. España - DSports / Telefe / TyC Sports / Disney+
  • 21: Cabo Verde vs. Arabia Saudí - DSports

Sábado 27 de Junio

  • 00: Nueva Zelanda vs. Bélgica - DSports
  • 00: Egipto vs. Irán - DSports / TyC Sports
  • 18: Panamá vs. Inglaterra - DSports / TyC Sports
  • 18: Croacia vs. Ghana - DSports

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