La Selección argentina ya sabe qué camisetas utilizará en los partidos de fases de grupos del Mundial 2026

Argentina, defensora del título obtenido en Qatar 2022, debutará el próximo 16 de junio ante Argelia. Luego se enfrentará a Austria y concluirá los partidos del Grupo J frente a Jordania.

Por primera vez en la historia, la Selección estrenará una camiseta negra en un Mundial.

La Selección argentina ya está lista para el debut en el Mundial 2026: Lionel Scaloni confirmó los 26 jugadores que disputarán el Mundial 2026 y ya están todos juntos en Estados Unidos. Ahora, se dio a conocer cómo saldrá vestida en cada uno de los partidos de la fase de grupos, que coincide con lo ocurrido en Qatar 2022. ¿Cuestión de cábalas?

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La defensora del título, que integra el Grupo J, debutará el próximo 16 de junio contra Argelia a las 22 en Kansas. El 22 se enfrentará a Austria, desde las 14, y concluirá ante Jordania a las 22, ambos choques en Dallas.

Según trascendió, la Albiceleste saldrá a la cancha en el primer encuentro vestida con los colores tradicionales, celeste y blanco, en tanto los pantalones y medias serán azules; mientras que Emiliano “Dibu” Martínez vestirá totalmente de naranja.

Para el segundo choque, el conjunto dirigido por Scaloni también usará la albiceleste , aunque el arquero será el único que cambiará: lucirá el conjunto verde claro.

En tanto, el último cotejo será con la camiseta alternativa, de base negra con detalles en azul y celeste con un diseño de un estilo artístico característico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El arquero volverá al verde, aunque en una tonalidad más oscura que la del encuentro anterior.

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Esta secuencia para utilizar los conjuntos durante la fase de grupos será la misma que hizo cuando jugó en Qatar 2022, por lo que genera una ilusión más enmarcada en las cábalas.

La Selección jugará dos amistosos previo al Mundial 2026

Entrando en la recta final para el inicio del Mundial 2026 que se disputará entre Estados Unidos, México y Canadá, cada una de las Selecciones se está poniendo a punto en lo que es fecha FIFA y Argentina no será la excepción.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni se medirá este sábado 6 de junio ante Honduras en el Estadio Kyle Field de Texas. Mientras que concluirá la etapa preparatoria el martes 9 frente a Islandia en el Jordan Hare Stadium de Alabama.