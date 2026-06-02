El sueño reeleccionista de Javier Milei se enfrenta a la realidad económica que aflora en las encuestas

El jefe de Estado se aferra a la macro de cara al 2027, en medio de una creciente insatisfacción con el estado de la economía real que reflejan prácticamente todas las encuestas. El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el año electoral será "un paseo en el parque" y apuntó contra la oposición: "Kicillof nunca va a ser Presidente".

El presidente Javier Milei volverá a pararse este martes ante empresarios para defender el plan económico del Gobierno. Se tratará de una foto repetida durante las últimas semanas donde, los máximos exponentes oficialistas se presentaron en diversos foros, en un contexto donde las encuestas anticipan un cruda realidad electoral de cara a 2027, con caída de imagen y escasa intención de voto.

En clave política, el titular del Palacio de Hacienda cargó hace unos días contra la oposición y apuntó de manera directa a las aspiraciones presidenciales del gobernador de la provincia de Buenos Aires: "Puede haber un shock externo, el petróleo puede ir a u$s400, puede haber una guerra mundial o una invasión extraterrestre, que Kicillof no va a ser presidente nunca en su vida en la Argentina. ¿Está claro? ".

En este marco, los últimos estudios de consultoras privadas contrastan con la visión libertaria. El trabajo de Proyección es contundente: Javier Milei perdería un balotaje y La Libertad Avanza ya no es el espacio más votado. Además, más del 60% de los argentinos aseguró que el país atraviesa una crisis económica y ven como responsable al Gobierno.

Entre las primeras preguntas del apartado electoral, preguntaron “Si hoy hubiera elecciones nacionales ¿a qué espacio elegiría?” un 36% votaría a Fuerza Patria, un 32,3% a La Libertad Avanza, y luego aparece el PRO (6,7%), Frente de Izquierda (5,6%) y Provincias Unidas (2,9%).

Por su parte, ante un escenario de eventual balotaje, la figura presidencial suma una nueva mala noticia al enfrentarse en un escenario de derrota frente al actual gobernador de la provincia de Buenos Aires: Kicillof reuniría un 41,7% contra el 39,4%.

"En intención de votos es muy parejo. En los últimos meses Kicillof es el que más mide en el espacio opositor. Es casi un escenario de polarización. Milei cayó en los últimos meses, Axel viene muy parejo, no crece, pero sigue siendo el que está primero", explicó este martes Manuel Zunino, director de la consultora, en Radio Con Vos.

Por su parte, Facundo Nejamkis, director de Opina Argentina, señaló en el mismo medio que "hay algunos datos o indicios de que lo que dice el ministro Caputo podría no ser correcto".

"Tiene que ver con las tasas de rechazo de Milei y Kiciloff, ahí nosotros vemos el elemento más novedoso del ciclo milei, a partir del mes de enero de este año, que tiene que ver con un crecimiento significativo que señalan una imagen muy mala o mala del Presidente. Antes esos números estaban parejos", agregó.

Ante un eventual balotaje, el analista analiza: "Ese escenario, que en 2023 era favorable a Milei porque era lo nuevo, hoy es algo que está en cuestión. Es una elección mucho más abierta y llena de incertidumbres".

Un 65% de los argentinos desaprueba la gestión de Javier Milei

El último trabajo de la consultora Zuban Córdoba confirma la tendencia negativa para el jefe de Estado, salpicado por los escándalos y denuncias por enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y los millonarios créditos hipotecarios del Banco Nación sacados por funcionarios y legisladores oficialistas.

La desaprobación de la gestión liberaría mantuvo su ritmo alcista en lo que va del año: saltó de 49,6% en diciembre, a 52,3% en febrero, 58,7% en marzo y un 65% en abril. En contrapartida, la aprobación fue a la inversa: 48,8%, 45,6%, 35,4% y 33,9%, respectivamente.

Por su parte, ante la consulta de ¿en qué dirección cree que va el país con el gobierno de Javier Milei? los resultados fueron claros y negativos para el Presidente. Una 63,6% considera que el rumbo es incorrecto, un 28% lo describe como correcto, mientras que 8,1% señaló no saber.

Luis Caputo, contra Axel Kicillof: "No va a ser Presidente"

En un discurso en clave política, le titular del Palacio de Hacienda cargó contra las aspiraciones presidenciales del gobernador de la provincia de Buenos Aires.

"Puede haber un shock externo, el petróleo puede ir a u$s400, puede haber una guerra mundial o una invasión extraterrestre, que Kicillof no va a ser presidente nunca en su vida en la Argentina. ¿Está claro?", afirmó en CAMBRAS.

En el continuado de cuestionamiento, utilizó como recurso la icónica frase de la serie El Eternauta “Vieron la serie donde se hizo famosa la frase esa de: 'En Argentina lo viejo funciona'. Bueno, la mayoría de la gente en Argentina tiene claro que lo viejo no funciona".

Y agregó, "¿Podrá venir otro? Eventualmente, no sé. Ahora, seguro no es el kirchnerismo. Por lo tanto, ese temor a volver al pasado sáquenselo, porque no va a estar“.