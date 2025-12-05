Argentina debutará con Argelia en el Mundial 2026: los antecedentes con un equipo que siempre dio problemas

La selección nacional mayor solo disputó un partido amistoso contra el conjunto africano. Sucedió en el Camp Nou de Barcelona en 2007 y la particularidad fue que Lionel Messi convirtió su primer doblete con la albiceleste.

La selección argentina de fútbol debutará en el próximo Mundial 2026 frente al conjunto de Argelia . A lo largo de su historia, el país del norte de África disputó cuatro veces la máxima competición del deporte y frente a nuestro equipo nacional existe tan solo un partido como antecedente: un amistoso realizado en el año 2007 en el que la albiceleste ganó de manera muy ajustada.

El primer y único partido entre las selecciones mayores de Argentina y Argelia sucedió en el estadio Camp Nou de Barcelona , en España, el 5 de junio del año 2007. En aquel entonces, el conjunto nacional era dirigido por Alfio Basile y Lionel Messi daba sus primeros pero sólidos pasos con la celeste y blanca con la camiseta número 18 en su espalda. En aquel encuentro, el "Coco" formó un equipo de figuras consagradas y jóvenes promesas, entre los que se incluían Roberto Abbondanzieri, Roberto Ayala, Gabriel Milito, Javier Zanetti, Fernando Gago, Esteban Cambiasso y Carlos Tévez.

En cuanto al desarrollo del partido, Argentina se adelantó rápidamente con un gol de penal convertido por Tévez. Sin embargo, Argelia logró dar vuelta el resultado con dos goles anotados desde la pelota parada. De esta manera, el conjunto africano se fue al descanso 2-1.

Pero en el complemento del partido, Messi se puso a cargo del equipo y anotó su primer doblete con la seleccion nacional. Poco tiempo después, Cambiasso anotó el cuarto tanto para el lado nacional. Aunque el encuentro parecía sellado, Argelia demostró ser un duro rival y logró descontar el marcador. Finalmente, el amistoso terminó 4-3 a favor del conjunto nacional.

Por otro lado, Argentina y Argelia se volvieron a enfrentar en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. En aquel entonces, el conjunto nacional sub23 ganó un partido sufrido por dos tantos contra uno y pudo recomponerse a su derrota en el debut de la competición. Los goles fueron anotados por Jonathan Calleri y Ángel Correa. El equipo dirigido por Julio "Vasco" Olarticoechea quedó eliminado en la fase de grupos.

Ahora, la selecciones mayores de Argentina y Argelia se enfrentarán por primera vez en un torneo oficial. Esto sucederá en la primera fecha del próximo Mundial 2026, en Estados Unidos, donde el conjunto de Lionel Scaloni buscará obtener el bicampeonato.

El calendario de Argentina en el Mundial 2026

El Mundial 2026, el cual se disputará principalmente en Estados Unidos, pero también habrá partidos en Canadá y México, el encuentro inaugural sucederá el 11 de junio y la gran final será el 19 de julio. La fase de grupos terminará el 27 de junio y allí Argentina buscará un lugar para la próxima fase con el objetivo de coronarse nuevamente campeón y traer al país el cuarto trofeo.

El primer encuentro de la selección argentina será contra Argelia en la sede de San Francisco o Kansas. Mientras que la segunda fecha por el grupo J, el conjunto de Scaloni se enfrentará a Austria en San Francisco o Dallas, en lo que se supone que será el partido más complejo para el equipo nacional. Finalmente, la albiceleste cerrará la fase de grupos frente a Jordania en el estadio de Dallas o Kansas.