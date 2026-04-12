Alarma en la Selección argentina: Dibu Martínez debió ser reemplazado en la entrada en calor El arquero realizaba movimientos precompetitivos al partido de Aston Villa ante Nottingham Forest por la Premier League cuando, tras patear una pelota, hizo gestos de dolor. Preocupación en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni. Por + Seguir en







"Dibu" Martínez sintió una molestia mientras precalentaba y fue reemplazado antes del partido. Ni siquiera fue al banco. Captura

El arquero de la Selección argentina, Emiliano "Dibu" Martínez, debió ser reemplazado este domingo antes del duelo de su equipo, Aston Villa, ante Nottingham Forest por la Premier League debido a una lesión en el calentamiento previo, y el cuerpo técnico que lidera Lionel Scaloni suma una preocupación de cara al inicio de la Copa del Mundo dentro de 60 días.

En la transmisión oficial se observa cómo el marplatense hizo algunos gestos de dolor al patear la pelota, por lo que se detuvo y fue a consultar con su cuerpo técnico, que decidió que no continuara y fue sustituido por Marco Bizot.

Mientras tanto, se aguarda por los estudios médicos, para conocer el alcance de la lesión y los tiempos de recuperación, un dato clave pensando en el Mundial.

Scaloni suma un dolor de cabeza a su planificación, que ya cuenta con un asterisco por la lesión de Lautaro Martínez, quien se resintió de un desgarro y tendría un plazo estimado de recuperación de al menos 15 días; y la de Cristian "Cuti" Romero, quien salió llorando este domingo de su partido ante Sunderland tras un golpe en la rodilla derecha.