30 de julio de 2026 Inicio
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El gesto de Dibu Martínez cuando fue a buscar su camioneta a un lavadero de Junín

El campeón del mundo, que estuvo en el local para retirar el vehículo después de que quedara empantanado, compartió un momento con los empleados y los sorprendió con un obsequio que se viralizó en las redes sociales.

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Emiliano Dibu Martínez visitó un lavadero de autos y dejó regalos para los empleados. 

Emiliano "Dibu" Martínez visitó un lavadero de autos y dejó regalos para los empleados. 

Instagram: /milodetailingcar

Emiliano "Dibu" Martínez protagonizó, otra vez, una escena que despertó elogios entre los fanáticos cuando visitó un lavadero de autos en Junín con la camioneta que días atrás había quedado empantanada, donde compartió un momento con los trabajadores y les dejó un regalo que no tardó en viralizarse.

La secuencia del video que subió la pareja, en medio de su viaje por Europa.
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El arquero de la Selección argentina llevó el vehículo al comercio Milo Detailing Car y los propios empleados difundieron el encuentro en su cuenta de Instagram, donde publicaron imágenes junto al campeón del mundo y contaron cómo fue la visita que recibieron durante la jornada.

En la publicación, los trabajadores revelaron que Martínez llegó al lugar después del incidente con la camioneta, tomó un café junto a ellos y antes de retirarse les entregó distintos presentes vinculados a la Selección argentina, además de fotografiarse con quienes se encontraban en el local.

"Después de que se encajó, nos llamó y se vino para el lavadero; se tomó su cafecito y después nos dejó algunos regalitos. ¡Un grande!", escribieron desde el comercio en una publicación que rápidamente acumuló miles de "Me Gusta" y comentarios de usuarios que destacaron la sencillez del arquero.

Las imágenes también mostraron al marplatense durante la visita en un intercambio distendido con los empleados, quienes agradecieron el gesto y vivieron el episodio como una experiencia inolvidable, mientras cientos de usuarios resaltaron que el futbolista mantiene la cercanía con la gente pese a su reconocimiento internacional.

El regalo de sus vidas: ayudaron a una camioneta en la ruta y se encontraron con el Dibu Martínez

Días atrás, Emiliano "Dibu" Martínez participó de otro episodio fuera de las canchas cuando intentó asistir a un amigo cuya camioneta había quedado atrapada en el barro cerca de Sierra de los Padres y terminó con su propio vehículo también empantanado durante el operativo.

El rescate demandó varias horas de trabajo y contó con la colaboración de vecinos de la zona, entre ellos Leonardo Albarracín y su hijo Ramiro, quienes se sorprendieron al descubrir que uno de los conductores varados era el arquero campeón del mundo con la Selección argentina.

Con palas, sogas de remolque, la ayuda de otros habitantes del lugar e incluso un tractor, finalmente lograron sacar ambos vehículos del barro, mientras el futbolista compartía la espera con quienes participaron del rescate en medio de un camino rural bonaerense.

Como agradecimiento por la ayuda recibida, Martínez sorprendió a quienes participaron del rescate al regalarles un camperón oficial de la Asociación del Fútbol Argentino firmado por él, además de fotografiarse con todos y compartir una charla que los vecinos describieron como cercana y sencilla.

Leonardo Albarracín aseguró después que la actitud del arquero fue lo que más lo impactó de aquella experiencia, ya que destacó que durante las casi tres horas que compartieron hablaron como si fueran vecinos de toda la vida y nunca hizo pesar su condición de figura mundial.

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