Almirante Brown estrenará una camiseta histórica en homenaje a las Islas Malvinas: los detalles El club de Isidro Casanova presentará este domingo un diseño inspirado en la bandera viral de la Selección argentina, reafirmando el histórico reclamo de soberanía nacional. Por Agregar C5N en









La casaca que estrenará Brown, este domingo en Casanova. @Club_AlteBrown

La hazaña de la Selección argentina en las semifinales del Mundial 2026 ante Inglaterra aún sigue dando que hablar, con una bandera histórica que ya es un símbolo del país. Así, el club Almirante Brown, que milita en la Primera Nacional, se prepara para un fin de semana cargado de simbolismo y homenaje. Este domingo, en el marco de su enfrentamiento contra Racing de Córdoba, el equipo de La Matanza estrenará una camiseta homenaje dedicada a las Islas Malvinas.

¡Por siempre argentinas!



Te presentamos nuestra camiseta homenaje a nuestras Islas Malvinas, que será estrenada ante Racing de Córdoba este domingo. Encontrala en nuestra tienda oficial. pic.twitter.com/084rrURh70 — Club Almirante Brown (@Club_AlteBrown) August 1, 2026 El diseño de esta casaca especial encuentra su inspiración en la histórica semifinal ante los ingleses. La prenda toma como referencia la bandera que mostraron los futbolistas de la Selección argentina tras vencer a los europeos por 2-1 en un partido memorable, una imagen que se volvió viral y recorrió el planeta. De esta forma, La Fragata se suma a la movida de otros clubes nacionales que han decidido visibilizar el mensaje de soberanía a través de parches o inscripciones en su indumentaria.

En lo que respecta a la estética de la nueva piel mirasol, la camiseta mantiene los colores celeste y blanco en sus franjas. El elemento central es la frase "Las Malvinas son Argentinas", la cual ocupa un lugar preponderante en el frente, justo en medio de las franjas celestes sobre el fondo blanco. Un detalle destacado es que el diseño respeta fielmente la tipografía original de aquella bandera que dio la vuelta al mundo.

Gustavo Cabral, una de las figuras del Mirasol, con la flamante camiseta. @Club_AlteBrown Este lanzamiento ha sido definido como un "grito visual" que partirá desde Isidro Casanova hacia todo el país. El club de la zona oeste del conurbano bonaerense la estrenará en la fecha 23 de la Primera Nacional, frente a Racing de Córdoba en el estadio Fragata Sarmiento, a partir de las 15. El equipo que dirige Andrés Montenegro se encuentra séptimo en la Zona A, en puestos de Playoffs por un lugar en la Liga Profesional.

La institución presentó oficialmente la prenda bajo el lema "¡Por siempre argentinas!", generando una rápida respuesta entre sus seguidores. Aquellos hinchas que deseen obtener este modelo de colección, que será utilizado por primera vez este domingo, ya pueden encontrarla disponible para la venta en la tienda oficial del club.