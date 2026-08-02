2 de agosto de 2026 Inicio
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Previo al paro docente, Capital Humano reunió al Comité Ejecutivo del Consejo Federal de Educación

El ministerio indicó que realizará una inspección muestral en escuelas de todo el país con el objetivo de verificar que las entidades gremiales que convocan al paro nacional respeten el cumplimiento del 75% del servicio previsto en la reforma laboral.

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El Gobierno supervisará el cumplimiento de la prestación educativa prevista en la reforma laboral.

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El Ministerio de Capital Humano indicó que realizará una inspección muestral en escuelas de todo el país con el objetivo de verificar que las entidades gremiales que convocan al paro nacional respeten el cumplimiento del 75% de la prestación habitual del servicio educativo.

La cartera encabezada por Sandra Pettovello señaló que la gestión de las escuelas constituye una responsabilidad primaria de las jurisdicciones y que, al mismo tiempo, el Gobierno nacional es el garante del derecho a la educación de la ciudadanía, en el marco de las atribuciones que la Constitución fija para cada nivel del Estado.

El ministerio exhortó a todos los agentes del sistema educativo, "de acuerdo con sus responsabilidades, a priorizar el derecho a la educación de niños y jóvenes y a cumplir con la normativa vigente en materia de esencialidad de la educación para brindar previsibilidad a las familias argentinas".

El comunicado del Ministerio de Capital Humano

"El Consejo Federal de Educación, presidido por el Ministerio de Capital Humano a través de la Secretaría de Educación, reunió hoy a su Comité Ejecutivo ampliado con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido por la Ley N.º 27.802, que consagra la educación como servicio esencial. Del encuentro participaron los responsables o sus representantes de las carteras educativas de las jurisdicciones y de la Nación, quienes coordinaron las acciones necesarias para garantizar la continuidad del dictado de clases en todo el país y para articular la inspección nacional durante la jornada de paro nacional del lunes 3 de agosto", expresó Pettovello en un tuit.

"En ese marco, se ratificó el compromiso con la cobertura mínima del 75% de la prestación habitual del servicio educativo, conforme lo dispone la normativa vigente y la potestad del Poder Ejecutivo Nacional de supervisar su cumplimiento por tratarse de una medida de fuerza nacional. La medida busca resguardar el derecho a aprender de los estudiantes y ofrecer previsibilidad a las familias argentinas ante la jornada de paro", concluyó la ministra.

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