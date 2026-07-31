IR A
IR A

Lionel Scaloni y Dibu Martínez "protagonizan" una película coreana y se vuelven virales en redes

En la comedia "Un comeback salvaje" hacen un guiño a la Selección argentina al utilizar el hombre del director técnico y el arquero para uno de los personajes. El film se estrenó en plataformas y fue furor entre los fanáticos de la Scaloneta al encontrar ese inesperado cometario.

Scaloni y el Dibu sorprenden a los espectadores. 

Scaloni y el Dibu sorprenden a los espectadores. 

Las redes sociales se revolucionaron después de descubrir que el nombre de Emiliano "Dibu" Martínez y el apellido de Lionel Scaloni fueran utilizados en la película "Un comeback salvaje" para uno de los personajes principales. El clip del film se viralizó rápidamente y cientos de fanáticos de la Scaloneta comentaron por la inesperada coincidencia o guiño a la Selección argentina.

Emiliano Dibu Martínez visitó un lavadero de autos y dejó regalos para los empleados. 
Te puede interesar:

El gesto de Dibu Martínez cuando fue a buscar su camioneta a un lavadero de Junín

Se puede decir que Scaloni y el Dibu protagonizaron una película de comedia coreana, o algo parecido, los guionistas del film "Un comeback salvaje" que se estrenó hace unos días en Netflix eligieron a modo de guiño el apellido del director técnico y al aquero para llamar a uno de los personajes.

En el clip que compartieron varias cuentas, se puede ver como uno de los personajes interroga y golpea a otro, que al intervenir la policía muestra su pasaporte y aparece como "Emiliano Scaloni" un turista argentino que está de visita. "Soy argentino", grita en español el supuesto Emiliano Scaloni ante la cámara.

"Un comeback salvaje" es una película surcoreana de comedia musical escrita por Kim Chae-woo, dirigida por Son Jae-gon, y protagonizada por Gang Dong-won, Uhm Tae-goo, Park Ji-hyun y Oh Jung-se.

Desde la cuenta de Instagram @kdramaclub.arg comentaron al compartir el video: "¿Una mezcla entre el Dibu Martínez y Lionel Scaloni? Hasta el momento no hay una explicación oficial del director sobre el origen del nombre, pero para cualquier argentino la referencia es inevitable. ¿Fue un guiño a la Scaloneta o una increíble coincidencia?".

Mientras que desde la cuenta @Scalonados en X añadieron: "En una comedia Coreana usaron el nombre del Dibu Martinez y le pusieron el apellido Scaloni. Tenés que cerrar el estadio".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La secuencia del video que subió la pareja, en medio de su viaje por Europa.

El video subido de tono de Nicolás Tagliafico y su esposa mientras están de vacaciones: mimos y una mordida íntima

La bandera Las Malvinas son argentinas fue arrojada desde la tribuna a la cancha.

Cuál podría ser la sanción de la FIFA para la Selección argentina por los incidentes en el Mundial 2026

Las Malvinas son argentinas, la bandera que desplegó la Selección argentina.

La FIFA abrió un expediente a la Selección por la bandera de Malvinas y los incidentes en la final

La expareja del volante de la Selección anunció a su nueva pareja.

Se separó de un futbolista de la Selección por infidelidades y ahora blanqueó su romance con un cantante

Lisandro Martínez y Alexis Mac Allister, dos figuras argentina de la Premier League.

Preocupación en Inglaterra: dos figuras de la Selección argentina reforzaron su seguridad tras el Mundial

El protagonista aprovechó para disfrutar de los espectáculos en Buenos Aires.

El futbolista de la Selección que metió descanso gasolero tras el Mundial 2026: fue al circo y vio a Francella en el teatro

últimas noticias

El recordado episodio en el Mundial 2026. Los jugadores muestran la bandera a la hinchada argentina.

Milei habló de la bandera de los jugadores y advirtió: "Los goles de Maradona a los ingleses no nos devolvieron las Malvinas"

Hace 15 minutos
Scaloni y el Dibu sorprenden a los espectadores. 

Scaloni y Dibu Martínez "protagonizan" una película coreana y se vuelven virales en redes

Hace 31 minutos
La realidad de la separación entre el piloto y la artista.

Se supo la verdad detrás de la separación de Franco Colapinto y Maia Reficco: "Venía tenso por..."

Hace 35 minutos
Gallagher permanecía bajo cuidados paliativos en su casa de Lewiston.

Conmoción por la muerte de un periodista reconocido que destapó casos de corrupción: "Profesional de vieja escuela"

Hace 48 minutos
Adorni renunció envuelto en escándalos por denuncias en la Justicia. 

A un mes de la renuncia, Milei volvió a defender a Adorni: "Creo que es inocente"

Hace 59 minutos