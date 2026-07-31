Lionel Scaloni y Dibu Martínez "protagonizan" una película coreana y se vuelven virales en redes En la comedia "Un comeback salvaje" hacen un guiño a la Selección argentina al utilizar el hombre del director técnico y el arquero para uno de los personajes. El film se estrenó en plataformas y fue furor entre los fanáticos de la Scaloneta al encontrar ese inesperado cometario. Agregar C5N en









Scaloni y el Dibu sorprenden a los espectadores.

Las redes sociales se revolucionaron después de descubrir que el nombre de Emiliano "Dibu" Martínez y el apellido de Lionel Scaloni fueran utilizados en la película "Un comeback salvaje" para uno de los personajes principales. El clip del film se viralizó rápidamente y cientos de fanáticos de la Scaloneta comentaron por la inesperada coincidencia o guiño a la Selección argentina.

Se puede decir que Scaloni y el Dibu protagonizaron una película de comedia coreana, o algo parecido, los guionistas del film "Un comeback salvaje" que se estrenó hace unos días en Netflix eligieron a modo de guiño el apellido del director técnico y al aquero para llamar a uno de los personajes.

En el clip que compartieron varias cuentas, se puede ver como uno de los personajes interroga y golpea a otro, que al intervenir la policía muestra su pasaporte y aparece como "Emiliano Scaloni" un turista argentino que está de visita. "Soy argentino", grita en español el supuesto Emiliano Scaloni ante la cámara.

En una comedia Coreana usaron el nombre del Dibu Martinez y le pusieron el apellido Scaloni.



Tenés que cerrar el estadio.



Un comeback salvaje pic.twitter.com/RaMEmKYiJX — Scalonados (@Scalonados) July 31, 2026 "Un comeback salvaje" es una película surcoreana de comedia musical escrita por Kim Chae-woo, dirigida por Son Jae-gon, y protagonizada por Gang Dong-won, Uhm Tae-goo, Park Ji-hyun y Oh Jung-se.

Desde la cuenta de Instagram @kdramaclub.arg comentaron al compartir el video: "¿Una mezcla entre el Dibu Martínez y Lionel Scaloni? Hasta el momento no hay una explicación oficial del director sobre el origen del nombre, pero para cualquier argentino la referencia es inevitable. ¿Fue un guiño a la Scaloneta o una increíble coincidencia?".

Mientras que desde la cuenta @Scalonados en X añadieron: "En una comedia Coreana usaron el nombre del Dibu Martinez y le pusieron el apellido Scaloni. Tenés que cerrar el estadio".