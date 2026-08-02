El informe preliminar de la autopsia a Mailén Antonich reveló que la mataron de una puñalada en la cervical

La causa de muerte de la joven de 25 años es un paro cardíaco como consecuencia de una hemorragia grave que generó una herida de arma blanca en la zona cervical. Además, tenía golpes en el rostro y pequeños cortes en los brazos.

El informe preliminar de la autopsia al cuerpo de Juana Mailén Antonich , de 25 años, que recibió la Unidad Funcional de Instrucción N°7 determinó que la mujer murió de un paro cardíaco causado por una hemorragia grave generada por una herida de arma blanca en la zona cervical , según publicó el medio local 0223.

El tío de Mailén dio detalles sobre cómo hallaron el cuerpo de la chica y a los presuntos asesinos

Además, la joven presentaba golpes en el rostro y en los brazos, donde también tenía pequeños cortes. "El cuerpo presentaba varios cortes, pero la herida mortal es la de la zona cervical", explicaron el medio marplatense mencionado.

Si bien en el reporte preliminar no se hallaron lesiones compatibles con abuso sexual se hicieron todas las actuaciones de protocolos para llevar adelante estudios complementarios que permitan descartarlo o afirmarlo sin margen de duda.

Según relató el tío de Mailén, el cuerpo fue encontrado por una policía y el hermano de la joven a metros de donde había sido citada para una supuesta entrevista de trabajo en el balneario de la zona sur de Mar del Plata. La mujer era madre de dos niñas de 1 y 6 años y la familia advirtió que la Policía se demoró en tomarles la denuncia y comenzar a buscarla , al punto tal que su tío Luis emprendió la tarea por sí solo junto a su sobrino.

Los familiares de Mailén iniciaron su búsqueda a las 19, dos horas después de que la joven mandara una foto desde la playa en la que la habían citado. Al cierre de esta nota no había trascendido la hora de muerte.

Hay dos detenidos por el femicidio de Mailén Antonich

Luego que la familia de Juana Mailén Antonich hiciera la denuncia, pero no fuera tomada por la Policía ellos comenzaron la búsqueda. Tras la aparición del cuerpo sin vida, se inició una investigación judicial para esclarecer el crimen y determinar las responsabilidades, la familia reclama que el caso no quede impune.

A raíz de ello, la Justicia comenzó con la revisión de cámaras de vigilancia de la zona, señales de los celulares y buscando la declaración testimonial de testigos. En las últimas horas, la Justicia logró la detención de dos sospechosos.

María, la madre de Mailén, le indicó al medio local 0223 que una amiga logró acceder a su cuenta de Facebook de su hija y encontraron la conversación que mantuvo con la persona que la había citado para la entrevista laboral. “A partir de ahí investigamos nosotros: la familia, los hermanos, la mamá y una amiga. Sin ayuda de la Policía”, sostuvo.

"Quiero que las chicas sepan que ese supuesto balneario no existe. Si las citan para una propuesta de trabajo en ese lugar o las pasa a buscar un remisero como parte del trabajo, desconfíen. Es todo una mentira”, advirtió.