15 de marzo de 2026 Inicio
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La novedad a meses del Mundial que descolocó a Lionel Scaloni: ¿alarmas en la Selección argentina?

Un rival del seleccionado tomó una decisión estratégica antes de la Copa del Mundo y generó atención en el entorno del campeón vigente.

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Ralf Rangnick decidió sumar a dos jóvenes promesas para reforzar a Austria.

Ralf Rangnick decidió sumar a dos jóvenes promesas para reforzar a Austria.

  • Austria sumó a Carney Chukwuemeka y Paul Wanner a su plantel a menos de 100 días del Mundial 2026.

  • Ambos futbolistas tenían la posibilidad de representar a otras selecciones europeas.

  • El entrenador Ralf Rangnick impulsó la decisión para reforzar el equipo.

  • Argentina enfrentará a Austria en la fase de grupos del torneo.

La novedad que descolocó a Lionel Scaloni a pocos meses del Mundial 2026 tiene que ver con una decisión estratégica de Austria, rival de la Selección argentina en la fase de grupos: el seleccionado europeo nacionalizó a dos jóvenes promesas del fútbol internacional para reforzar su plantel.

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El movimiento fue impulsado por el entrenador Ralf Rangnick, reconocido por su paso por Manchester United, quien logró incorporar a Carney Chukwuemeka y Paul Wanner, futbolistas nacidos en Viena pero con trayectoria en selecciones juveniles de otros países europeos.

Con el Mundial cada vez más cerca —faltan menos de 100 días para el inicio del torneo—, varias selecciones buscan fortalecer sus planteles y asegurar jugadores con doble nacionalidad antes del cierre definitivo de convocatorias.

Los partidos de la Selección argentina en el Mundial 2026

La Selección argentina ya conoce su camino en la fase de grupos del Mundial 2026, donde compartirá el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania. El debut del equipo dirigido por Lionel Scaloni será el 16 de junio frente a Argelia en Kansas City.

Posteriormente, el combinado nacional se medirá con Austria el 22 de junio en Dallas, en un duelo que podría resultar clave para definir la clasificación a los octavos de final. El cierre de la fase de grupos llegará el 27 de junio, cuando Argentina enfrente a Jordania nuevamente en Dallas. Los dos primeros de cada grupo avanzarán a la siguiente ronda del torneo.

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Argentina enfrentará a Austria en la fase de grupos del Mundial 2026.

Argentina enfrentará a Austria en la fase de grupos del Mundial 2026.

En ese contexto, la reciente decisión de Austria de incorporar a Chukwuemeka y Wanner agrega un nuevo elemento al análisis previo del rival europeo, que además cuenta con figuras consolidadas como David Alaba y Marko Arnautovi.

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