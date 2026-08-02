3 de agosto de 2026 Inicio
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Quini 6: los resultados del sorteo 3.396 del domingo 2 de agosto de 2026

Conocé todos los detalles de este popular juego: los números, los ganadores, el pozo millonario y el próximo monto.

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Estos son los resultados del sorteo de la Lotería de Santa Fe.

Estos son los resultados del sorteo de la Lotería de Santa Fe.

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El sorteo 3.396 del Quini 6 de este domingo 2 de agosto repartió un importante premio en este juego de azar que organiza la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe.

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El Tradicional del Quini 6: resultado del domingo 2 de agosto de 2026

Números ganadores: 00 - 12 - 23 - 29 - 43 - 45

6 aciertos: vacante. Premio: $6.015.882.600

5 aciertos: 6 ganadores. Premio: $9.319.728

4 aciertos: 814 ganadores. Premio: $20.608,74

La Segunda del Quini 6: resultado del domingo 2 de agosto de 2026

Números ganadores: 01 - 13 - 18 - 29 - 31 - 44

6 aciertos: vacante. Premio: $3.301.770.402

5 aciertos: 27 ganadores. Premio: $2.071.050,67

4 aciertos: 1.418 ganadores Premio: $11.830,40

La Revancha del Quini 6: resultado del domingo 2 de agosto de 2026

Números ganadores: 02 - 03 - 19 - 20 - 23 - 25

6 aciertos: vacante. Premio: $1.124.700.206,40

Siempre Sale del Quini 6: resultado del domingo 2 de agosto de 2026

Números ganadores: 00 - 01 - 09 - 22 - 27 - 29

5 aciertos: 22 ganadores. Premio: $22.785.020,18

Pozo extra: resultado del domingo 2 de agosto de 2026

Números ganadores: 00 - 01 - 02 - 03 - 12 - 13 - 18 - 19 - 20 - 23 - 25 - 29 - 31 - 43 - 44 - 45

869 ganadores. Premio: $230.149,60

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.397 del Quini 6 se realizará el miércoles 5 de agosto a las 21:15. Pozo estimado: $12.200.000.000.

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo qué modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿Hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y hasta las 20:30 para los domingos.

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