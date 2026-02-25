Marcelo Gallardo se va de River: el equipo de Brasil que sueña con contratar al Muñeco

El conjunto brasileño busca un reemplazante de Fernando Diniz y pretenden comenzar las conversaciones con el técnico, que se despedirá de Núñez este jueves ante Banfield.

Vasco da Gama acaba de despedir a Diniz y busca a Gallardo para su reemplazo.

Marcelo Gallardo se despedirá de River este jueves en el Monumental, en un partido contra Banfield, pero su nombre ya resuena en uno de los equipos importantes de Brasil: Vasco Da Gama lo tiene en carpeta para reemplazar a Fernando Diniz.

Se conoció la lapidaria frase que lanzó Gallardo en una charla íntima con Di Carlo

Según confirmó O Globo, los dirigentes del conjunto carioca saben que no será una negociación fácil , pero no perderá la ilusión: desde el aspecto económico están dispuesto a mejorar el contrato de Diniz , pero Gallardo se mueve en números superiores y es considerado un técnico de élite en el continente.

En esa línea, según reveló Bolavip, Vasco busca gestionar una reunión para conocer la intención del entrenador argentino , pero será recién después del jueves, cuando el Muñeco dirija por última vez al Millonario en el Monumental frente al Taladro, correspondiente a la fecha 8 del Torneo Apertura.

El conjunto brasileño, acaba de despedir a Diniz luego de la derrota 1 a 0 como local ante Fluminense por la ida de las semifinales del Campeonato Carioca y se da luego de haber ganado apenas 2 de sus últimos 10 compromisos.

Vasco da Gama es uno de los seis equipos brasileños que participarán en la Copa Sudamericana 2026, al igual que River.

El equipo de Río de Janeiro consiguió meterse en la competencia luego de haber finalizado 14° en el Brasileirao 2025. Con 13 victorias, 6 empates y 19 derrotas, consiguió la última plaza disponible para la CBF.

El equipo brasileño acumula una importante racha sin títulos: lleva 25 años sin conquistar el Brasileirao, 27 sin Libertadores y 14 sin Copa do Brasil, en la que cayó en la final de la edición 2025 ante Corinthians.

El sorteo de la fase de grupos será el 18 de marzo, y se sabrá si se enfrentarán ya que es un hipotético rival del Millonario en cualquier instancia del torneo.