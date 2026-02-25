25 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Marcelo Gallardo se va de River: el equipo de Brasil que sueña con contratar al Muñeco

El conjunto brasileño busca un reemplazante de Fernando Diniz y pretenden comenzar las conversaciones con el técnico, que se despedirá de Núñez este jueves ante Banfield.

Por
Vasco da Gama acaba de despedir a Diniz y busca a Gallardo para su reemplazo.

Vasco da Gama acaba de despedir a Diniz y busca a Gallardo para su reemplazo.

Redes sociales

Marcelo Gallardo se despedirá de River este jueves en el Monumental, en un partido contra Banfield, pero su nombre ya resuena en uno de los equipos importantes de Brasil: Vasco Da Gama lo tiene en carpeta para reemplazar a Fernando Diniz.

No encontré respuestas, fue la explicación de Gallardo a Di Carlo en su renuncia
Te puede interesar:

Se conoció la lapidaria frase que lanzó Gallardo en una charla íntima con Di Carlo

Según confirmó O Globo, los dirigentes del conjunto carioca saben que no será una negociación fácil, pero no perderá la ilusión: desde el aspecto económico están dispuesto a mejorar el contrato de Diniz, pero Gallardo se mueve en números superiores y es considerado un técnico de élite en el continente.

En esa línea, según reveló Bolavip, Vasco busca gestionar una reunión para conocer la intención del entrenador argentino, pero será recién después del jueves, cuando el Muñeco dirija por última vez al Millonario en el Monumental frente al Taladro, correspondiente a la fecha 8 del Torneo Apertura.

El conjunto brasileño, acaba de despedir a Diniz luego de la derrota 1 a 0 como local ante Fluminense por la ida de las semifinales del Campeonato Carioca y se da luego de haber ganado apenas 2 de sus últimos 10 compromisos.

fernando die

Vasco Da Gama jugará la Copa Sudamericana: ¿se puede enfrentar a River?

Vasco da Gama es uno de los seis equipos brasileños que participarán en la Copa Sudamericana 2026, al igual que River.

El equipo de Río de Janeiro consiguió meterse en la competencia luego de haber finalizado 14° en el Brasileirao 2025. Con 13 victorias, 6 empates y 19 derrotas, consiguió la última plaza disponible para la CBF.

El equipo brasileño acumula una importante racha sin títulos: lleva 25 años sin conquistar el Brasileirao, 27 sin Libertadores y 14 sin Copa do Brasil, en la que cayó en la final de la edición 2025 ante Corinthians.

El sorteo de la fase de grupos será el 18 de marzo, y se sabrá si se enfrentarán ya que es un hipotético rival del Millonario en cualquier instancia del torneo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El nombre de Chacho Coudet se posiciona firme como sucesor de Gallardo en River. 

River, a la caza del reemplazante de Gallardo: cómo fue el paso de Coudet como jugador del Millonario

Eduardo Chacho Coudet solo tendría que resover su salida del Deportivo Alavés para convertirse en el nuevo entrenador de River Plate.
play

¿Nuevo DT confirmado? River y Eduardo "Chacho" Coudet habrían llegado a un acuerdo de palabra

Diego Latorre / Marcelo Gallardo

Latorre no tuvo piedad con Gallardo tras su salida de River: "Todo se paga alguna vez"

Soy hincha de Boca: el video que se viralizó del Chacho Coudet revelando de qué club es hincha

¿Hincha de Boca? Mientras se acerca a River, se viralizó un video del Chacho Coudet en el que revela de qué cuadro es

Coudet, Crespo, Ariel Holan y Gabriel Milito son algunos nombres que suenan para reemplazar a Gallardo

Gallardo se despide de River: quiénes son los principales candidatos a reemplazarlo

Marcelo Gallardo deja la dirección técnica de River.

Tras la salida de Gallardo, River suma otra preocupación para enfrentar a Banfield

Rating Cero

Chayanne volvió a Argentina e hizo vibrar el Movistar Arena.

Chayanne volvió a Argentina e hizo vibrar el Movistar Arena: dos horas de hits y energía al máximo

¿Quién romperá el aislamiento?

Un participante romperá el aislamiento en Gran Hermano 2026: qué le van a contar

Andrea del Boca fue viral por llorar.

¿Estaba actuando? El dramático video de Andrea del Boca en GH: "Yo sé que estás"

Brian Sarmiento protagonizó el primer desnudo en la casa de Gran Hermano, Generación Dorada

Escándalo en Gran Hermano: un participante se desnudó frente a todos y piden su expulsión

El artista dio a conocer los planes a futuro de la compañía. 

Hugh Jackman anticipó lo que se viene en Marvel: qué dijo relacionado a Avengers Doomsday

La sinopsis oficial de Netflix describe la historia como un enfrentamiento entre el deseo de justicia y los riesgos de una investigación no oficial.
play

Cuál es la trama de Los huérfanos, la película de acción y con diferentes líneas temporales que es tendencia en Netflix

últimas noticias

El niño de 12 años falleció tras el atropello.

Mendoza: un joven de 19 años atropelló y mató a un nene que andaba en bicicleta

Hace 9 minutos
Pipo Marín era un dirigente histórico de la AFA.

Conmoción en el fútbol: murió un histórico dirigente de la AFA muy cercano a Chiqui Tapia

Hace 32 minutos
La tripulación de la nave.

La NASA confirmó quién era el astronauta enfermo de la tripulación que regresó a la Tierra

Hace 49 minutos
La entrada costará 22.500 pesos. 

Como en Turquía, pero en Buenos Aires: llega el festival de globos aerostáticos BA Flota

Hace 54 minutos
Vasco da Gama acaba de despedir a Diniz y busca a Gallardo para su reemplazo.

Gallardo se va de River: un equipo de Brasil sueña con contratar al Muñeco

Hace 57 minutos