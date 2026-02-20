Mundial 2026: los horarios de los partidos de la Selección argentina El equipo nacional ya conoce su agenda inicial y las sedes donde jugará. La ilusión vuelve a ponerse en marcha. Por + Seguir en







El conjunto dirigido por Lionel Scaloni llega luego de liderar las eliminatorias sudamericanas y afrontará rivales de tres confederaciones diferentes .

La Selección argentina ya tiene definido el calendario de la fase de grupos del Mundial 2026 con sedes y horarios confirmados.





El torneo de 2026 estrenará un formato ampliado con 48 equipos y más instancias eliminatorias.





Los partidos se disputarán en distintas franjas horarias por la diferencia entre Argentina y las ciudades anfitrionas.





Kansas y Dallas serán los escenarios donde el equipo dirigido por Lionel Scaloni iniciará su camino. La participación de la Selección argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya cuenta con programación definida para la etapa inicial, con días, horarios y estadios confirmados para sus tres compromisos del Grupo J.

El certamen, organizado en conjunto por Estados Unidos, México y Canadá, marcará un cambio histórico al incorporar 48 selecciones y un sistema competitivo más extenso. Esta ampliación generará mayor cantidad de encuentros y jornadas con actividad desde el mediodía de nuestro país hasta altas horas de la noche.

Selección argentina Redes sociales El fixture de la Selección argentina en el Mundial 2026 El debut será frente a la Selección de Argelia el martes 16 de junio a las 22 (hora argentina) en el Arrowhead Stadium, escenario en el que el combinado nacional no registra antecedentes oficiales.

Luego, la delegación se trasladará a Dallas para disputar sus otros dos encuentros en el AT&T Stadium. El segundo partido será ante la Selección de Austria el lunes 22 de junio a las 14 de la Argentina, en un horario diurno que podría estar condicionado por las altas temperaturas del verano estadounidense. Por último, el cierre de la fase de grupos será el sábado 27 de junio a las 23 frente a la Selección de Jordania, también en Dallas.