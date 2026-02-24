Claudia Sheinbaum reveló si el Mundial 2026 corre riesgo en México tras la ola de violencia La presidenta de ese país se refirió a la situación de los partidos previstos que se jueguen en Jalisco, luego del abatimiento del narcotraficante Nemesio "El Mencho" Oseguera Cervantes. Por + Seguir en







Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que la organización de ese país del Mundial 2026 junto a Estados Unidos y Canadá no corre riesgo, luego de la ola de violencia desatada en diferentes regiones tras el abatimiento del narcotraficante Nemesio "El Mencho" Oseguera Cervantes, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los criminales más buscados del mundo.

En una conferencia de prensa, Sheinbaum respondió que la realización del Mundial 2026 en Jalisco, donde está previsto que se jueguen cuatro partidos, se encuentra asegurada. "Todas las garantías", le contestó a una periodista. Tras esa afirmación, agregó que los turistas que visitarán el país no afrontarán "ningún riesgo".

En tanto, en una conferencia anterior, la mandataria mexicana aseguró que las actividades se normalizaron después de las respuestas de las células criminales del CJNG amanecimos sin bloqueos en las carreteras y prácticamente se ha restablecido toda la actividad", expresó. Según detalló, su administración mantiene activo un centro de mando con coordinación nacional para articular acciones junto a las administraciones estatales.

Sheinbaum también hizo un reconocimiento explícito a las Fuerzas Armadas. Destacó el rol de la Secretaría de la Defensa Nacional, el Ejército, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea, a las que calificó como instituciones "extraordinarias", integradas por hombres y mujeres "preparados, profesionales y con patriotismo".

En ese marco, expresó sus condolencias por los efectivos que murieron durante los enfrentamientos. “Nuestro pésame a las familias de los elementos que el día de ayer perdieron la vida y nuestro mayor reconocimiento”, señaló.

Luego agregó que la prioridad de su administración es “garantizar la paz y seguridad de toda la población”. “Hoy hay mayor tranquilidad. Hay gobierno, fuerzas armadas, gabinete de seguridad y mucha coordinación”, insistió la presidenta, antes de cerrar con un mensaje directo a la ciudadanía: “Pueden estar tranquilos que se está resguardando la paz, la seguridad y la normalidad en el país”. Los partidos que se disputarán en Jalisco durante el Mundial 2026 11 de junio: Corea del Sur vs. ganador del repechaje europeo.

Corea del Sur vs. ganador del repechaje europeo. 18 de junio: México vs. Corea del Sur.

México vs. Corea del Sur. 23 de junio: Colombia vs. ganador del repechaje intercontinental.

Colombia vs. ganador del repechaje intercontinental. 26 de junio: Uruguay vs. España. Será la tercera oportunidad en la que México será sede mundialista, tras haber recibido las ediciones de 1970 y 1986.