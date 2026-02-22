Los 10 estadios más curiosos del Mundial 2026: actividad paranormal, un volcán y el más caro del mundo

La próxima Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá tendrá varias sedes con datos sorprendentes, ya que esconden leyendas, un Récord Guinness y arquitecturas muy particulares.

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 , en el que la Selección argentina buscará revalidar el título de Qatar 2022, representará un punto de inflexión en el fútbol ya que será la primera Copa del Mundo con tres anfitriones, por lo que habrá más estadios sede de los partidos y varios tienen curiosidades.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) designó 16 ciudades que albergarán el próximo Mundial, que se extenderá del 11 de junio al 19 de julio: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle (Estados Unidos), Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey (México) y Toronto y Vancouver (Canadá).

En tal sentido, la Selección argentina, que integrará el Grupo J, debutará contra Argelia en el Arrowhead Stadium el 16 de junio, luego enfrentará a Austria en el AT&T Stadium el 22 de junio y a Jordania , nuevamente en el AT&T Stadium, el 27 de junio. De esta manera, el equipo de Lionel Scaloni jugará toda la primera fase en Estados Unidos, por lo que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) seleccionó a Kansas City como su base durante una gran parte del torneo.

En tanto, el AT&T Stadium albergará nueve encuentros y será el escenario en el que se desarrollarán más partidos. En contrapunto, en el Estadio BBVA y el Akron, ubicados en México, sólo se llevarán a cabo cuatro y se posicionarán como las sedes con menos cotejos.

"Esperamos que todos los escenarios y los estadios estén preparados para hacer que los verdaderos actores de la Copa Mundial, los jugadores, brillen. Nuestro trabajo es preparar el escenario y su trabajo es brillar en él", remarcó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino , en el último Foro Económico Mundial de Davos.

En este contexto, los estadios sede serán el Mercedes-Benz Stadium, Gilette Stadium, AT&T Stadium, NRG Stadium, Arrowhead Stadium, SoFi Stadium, Hard Rock Stadium, MetLife Stadium, Lincoln Financial Field, Levi's Stadium y Lumen Field (Estados Unidos), Azteca, Akron y Estadio BBVA (México) y BMO Field y BC Place (Canadá).

Los 10 estadios más curiosos del Mundial 2026

Estadio Azteca

Ubicación: Ciudad de México.

Ciudad de México. Capacidad: 83.000 espectadores.

83.000 espectadores. Inauguración: 29 de mayo de 1966.

29 de mayo de 1966. Partidos: México vs. Sudáfrica (Grupo A), Uzbekistán vs. Colombia (Grupo K), Dinamarca, Macedonia, República Checa o Irlanda vs. México (Grupo A) y dos de 16avos de final.

A falta de la oficialización de que albergará el partido inaugural entre México y Sudáfrica, se trataría del primer estadio en la historia en jugarse tres veces el primer partido de una Copa del Mundo, ya que fue sede en México 0-0 Unión Soviética (México 1970) e Italia 1-1 Bulgaria (México 1986).

El Azteca es dueño de famosas leyendas: una marca que unos albañiles fueron enterrados vivos en los cimientos, aunque esta teoría no fue confirmada. El origen de la creencia popular se debe a que supuestamente un enviado del diablo, conocido como El Charro Negro, pidió a los encargados que se realicen sacrificios humanos para que no se derrumbe la estructura.

En tanto, otro relato también señala que una estatua de bronce de un hincha del América de México, llamado Ignacio Villanueva y apodado como Nachito, se mueve y registra cambios de temperatura inusuales que varían de acuerdo a los resultados de los partidos. La escultura, instalada en una de las tribunas del estadio, fue diseñada en 2001 para reconocer al simpatizante, que había ganado un concurso sobre "el aficionado más fiel" de las Águilas.

Estadio Azteca El estadio Azteca. Redes sociales

SoFi Stadium

Ubicación: California.

California. Capacidad: 70.000 espectadores.

70.000 espectadores. Inauguración: 8 de septiembre de 2020.

8 de septiembre de 2020. Partidos: Estados Unidos vs. Paraguay (Grupo D), Irán vs. Nueva Zelanda (Grupo G), Suiza vs. Italia, Irlanda, Gales o Bosnia (Grupo B), Bélgica vs. Irán (Grupo G), Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo vs. Estados Unidos (Grupo D), dos de 16avos de final y uno de cuartos de final.

Es uno de los más impactantes del Mundial 2026. Será el más nuevo del torneo y es considerado como el más caro del mundo, ya que se invirtieron u$s5.500 millones para su construcción. Una de sus características es que Los Ángeles Rams y Los Ángeles Chargers, equipos de la NFL, comparten el estadio y ambos hacen de locales.

Cuenta con una arquitectura particular, debido a que se sitúa a 30 metros por debajo del nivel del suelo ya que se encuentra muy cerca del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Se destaca por tener una pantalla LED de 6.500 metros cuadrados suspendida sobre el campo de juego.

SoFi Stadium El SoFi Stadium.

MetLife Stadium

Ubicación: Nueva Jersey.

Nueva Jersey. Capacidad: 82.500 espectadores.

82.500 espectadores. Inauguración: 10 de abril de 2010.

10 de abril de 2010. Partidos: Brasil vs. Marruecos (Grupo C), Francia vs. Senegal (Grupo I), Noruega vs. Senegal (Grupo I), Ecuador vs. Alemania (Grupo E), Panamá vs. Inglaterra (Grupo L), uno de 16avos de final, uno de octavos de final y la final.

Al igual que el SoFi Stadium, dos equipos de la NFL comparten el estadio ya que New York Giants y New York Jets ejercen la localía. Por este motivo, sus colores y luces varían de acuerdo al que juegue de local.

También se caracteriza por tener una estación de tren exclusiva llamada Meadowlands Station para dentro del complejo en el que se encuentra el estadio. Sólo permanece abierta cuando se desarrollan eventos masivos y se sitúa enfrente del MetLife Stadium.

MetLife Stadium El MetLife Stadium.

Mercedes-Benz Stadium

Ubicación: Georgia.

Georgia. Capacidad: 75.000 espectadores.

75.000 espectadores. Inauguración: 26 de agosto de 2017.

26 de agosto de 2017. Partidos: España vs. Cabo Verde (Grupo H), República Checa, Dinamarca, Macedonia del Norte o Irlanda vs. Sudáfrica (Grupo A), España vs. Arabia Saudita (Grupo H), Marruecos vs. Haití (Grupo C), Congo, Jamaica o Nueva Caledonia vs. Uzbekistán (Grupo K), uno de 16avos de final, uno de octavos de final y uno de las semifinales.

Su principal curiosidad es que su techo retráctil, inspirado en el Panteón romano, tiene una forma de origami y se abre en ocho minutos. Además, cuenta con una pantalla de video de 360 grados llamada Halo Board, considerada una de las más tecnológicas del mundo debido a su alta calidad, en la que se observan repeticiones y estadísticas de los partidos.

Mercedes-Benz Stadium El Mercedes-Benz Stadium.

Arrowhead Stadium

Ubicación: Misuri.

Misuri. Capacidad: 73.000 espectadores.

73.000 espectadores. Inauguración: 12 de agosto de 1972.

12 de agosto de 1972. Partidos: Argentina vs. Argelia (Grupo J), Ecuador vs. Curazao (Grupo E), Túnez vs. Países Bajos (Grupo F), uno de 16avos de final y uno de cuartos de final.

Cuenta con un Récord Guinness por ser el estadio más ruidoso del mundo con 142,2 decibeles. Tiene la marca desde 2014, luego de un partido entre los equipos de fútbol americano Kansas City Chiefs y New England Patriots, correspondiente a la NFL, por lo que incluso superó a la Bombonera y el Monumental.

En tanto, dispone de una arquitectura especial, debido a que sus tribunas superiores son muy empinadas para mejorar la visión del público hacia el campo de juego. Por otro lado, comparte el predio con el Kauffman Stadium, un estadio de béisbol, y están divididos por un estacionamiento.

Arrowhead Stadium El Arrowhead Stadium.

Estadio BBVA

Ubicación: Nuevo León.

Nuevo León. Capacidad: 53.500 espectadores.

53.500 espectadores. Inauguración: 2 de agosto de 2015.

2 de agosto de 2015. Partidos: Ucrania, Suecia, Polonia o Albania vs. Túnez (Grupo F), Túnez vs. Japón (Grupo F), Sudáfrica vs. Corea del Sur (Grupo A) y uno de 16avos de final.

Es especial ya que tiene una forma asimétrica que baja hacia el sur para que los espectadores puedan observar el Cerro de la Silla, considerado como uno de los paisajes más icónicos de México. El estadio debió mejorar su ventilación y drenaje de cara a la Copa del Mundo, luego de un pedido de la FIFA. También renovó su césped y cuenta con una cancha híbrida.

Estadio BBVA El Estadio BBVA.

Estadio Akron

Ubicación: Jalisco.

Jalisco. Capacidad: 48.000 espectadores.

48.000 espectadores. Inauguración: 30 de julio de 2010.

30 de julio de 2010. Partidos: Corea del Sur vs. República Checa, Dinamarca, Macedonia del Norte o Irlanda (Grupo A), México vs. Corea del Sur (Grupo A), Colombia vs. Congo, Jamaica o Nueva Caledonia (Grupo K) y Uruguay vs. España (Grupo H).

Se destaca por su particular forma de volcán, ya que está construido sobre césped y su techo blanco simula una nube. Además, se caracteriza por contar con un avanzado sistema de drenaje llamado Draintalent, con el que se elimina rápidamente el agua acumulada en la cancha por las lluvias.

Su fachada es un talud inclinado cubierto por pasto natural para mantener una temperatura agradable dentro del estadio.

Estadio Akron El estadio Akron.

Hard Rock Stadium

Ubicación: Florida.

Florida. Capacidad: 65.000 espectadores.

65.000 espectadores. Inauguración: 16 de agosto de 1987.

16 de agosto de 1987. Partidos: Arabia Saudita vs. Uruguay (Grupo H), Uruguay vs. Cabo Verde (Grupo H), Escocia vs. Brasil (Grupo C), Colombia vs. Portugal (Grupo K), uno de 16avos de final, uno de cuartos de final y el de tercer puesto.

Sus alrededores se transforman en una pista de Fórmula 1 cuando hay una carrera, mientras que cuando no hay competencia, el circuito retoma su actividad habitual de estacionamiento. Además, se caracteriza por sus impresionantes modificaciones para ser sede del Masters 1000 de Miami, uno de los torneos más importantes del tenis.

Por otro lado, es considerado como uno de los sitios más seguros de Florida ante vientos de un huracán de hasta categoría 4. También protege del sol a alrededor del 90% de los asientos, aunque se asegura que el césped reciba rayos solares para mantenerlo adecuadamente.

Hard Rock Stadium El Hard Rock Stadium.

AT&T Stadium

Ubicación: Texas.

Texas. Capacidad: 94.000 espectadores.

94.000 espectadores. Inauguración: 27 de mayo de 2009.

27 de mayo de 2009. Partidos: Países Bajos vs. Japón (Grupo F), Inglaterra vs. Croacia (Grupo L), Argentina vs. Austria (Grupo J), Japón vs. Albania, Polonia, Suecia o Ucrania (Grupo F), Jordania vs. Argentina (Grupo J), uno de 16avos de final, uno de octavos de final y uno de semifinales.

Tiene una pantalla gigante suspendida sobre la cancha, que es una de las más grandes del mundo en un estadio con 49 metros de largo y 22 de alto. Además, cuenta con un impresionante techo retráctil sostenido por dos arcos de acero de 90 metros cada uno, más altos que el Obelisco. De esta manera, no tiene columnas internas, lo que favorece la visión de los espectadores.

En tanto, cuenta con puertas corredizas gigantes de vidrio en las cabeceras, también consideradas entre las más grandes a nivel mundial, que permiten regular la ventilación y el ingreso de luz natural.

AT&T Stadium El AT&T Stadium.

Gilette Stadium

Ubicación: Massachusetts.

Massachusetts. Capacidad: 65.000 espectadores.

65.000 espectadores. Inauguración: 11 de mayo de 2002.

11 de mayo de 2002. Partidos: Haití vs. Escocia (Grupo C), Irak, Bolivia o Surinam vs. Noruega (Grupo I), Escocia vs. Marruecos (Grupo C), Inglaterra vs. Ghana (Grupo L), Noruega vs. Francia (Grupo I), uno de 16avos de final y uno de cuartos de final.

En una tribuna dispone de un faro de 67 metros de altura, el más alto de Estados Unidos, que permanece abierto durante todo el año y ofrece una vista de 360 grados del estadio y sus inmediaciones. Además, su pantalla gigante exterior mide 2.000 metros cuadrados, por lo que es una de las más grandes del país norteamericano en un establecimiento deportivo.

Una de sus grandes curiosidades es que se sitúa en el mismo predio que el Cranberry Bog, un tradicional humedal de arándanos. También tiene una pasarela peatonal en una de las cabeceras que enlaza con el complejo Patriot Place.