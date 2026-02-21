"Veo a España por encima de nosotros": el sorprendente análisis de un jugador de la Selección argentina antes de la Finalissima

A 34 días del encuentro trascendental entre la Selección argentina y España por la Finalissima, el volante campeón del mundo con la Albiceleste, Alexis Mac Allister, palpitó el cruce con la Roja en una entrevista y sorprendió con su análisis en la previa de uno de los partidos más importantes del año: "Veo a España por encima de nosotros", expresó.
En una entrevista con los youtubers Agusneta y Teo D'Elía, el 10 del Liverpool brindó sus sensaciones ante el encuentro del próximo 27 de marzo en Lusail, Qatar, en el regreso de la Scaloneta al lugar donde conoció la gloria. "Creo que Francia y España son los dos mejores, aunque nosotros también estamos ahí", analizó. Además, añadió: "Siento que ellos (España) están en un muy buen momento y encima tienen buenos jugadores. Lo vamos a intentar, pero va a ser complicado", sentenció.
En el mismo sentido, el exjugador de Boca continuó con el análisis de la España de Luis De La Fuente, que tiene como estrella al crack mundial Lamine Yamal. "Tiene muy buenos jugadores, está en un muy buen momento y la Finalissima va a estar complicada. Nosotros estamos con confianza, vamos para adelante", precisó Maca, como le dicen en la Premier League.
Cabe destacar que la Finalissima servirá como prueba para el gran objetivo de este año para la Selección argentina: revalidar el campeonato del mundo en Estados Unidos, Canadá y México, un logro que ningún país alcanzó. Tanto España como Argentina llegan al encuentro con varios jugadores titulares entre algodones y una convocatoria llena de incertidumbre.
Argentina vs. España por la Finalissima: día, horario y todos los detalles del partido
El torneo internacional, que nació en 1985 con el nombre de Artemio Franchi, presidente de la UEFA entre 1972 y 1983, lleva tan solo tres ediciones. El cuarto choque será el 27 de marzo de 2026 a las 15 en Lusail, Qatar, entre la Selección argentina, vigente campeona del mundo y bicampeona de América, y España, que llega tras ganar la Euro 2024. En la edición anterior de la Finalisima, la Scaloneta superó por 3 a 0 a Italia en Wembley, en 2022.
Ambos equipos alcanzaron la Finalissima tras conquistar sus respectivos torneos continentales en 2024. Argentina consiguió su 16ª Copa América al vencer a Colombia por 1 a 0 en la final. El conjunto dirigido por Scaloni sumó cinco triunfos y un empate -que resolvió por penales-, con nueve goles a favor y solo uno en contra. Lautaro Martínez fue su máximo goleador con cinco tantos y también fue el autor del decisivo tanto en la final ante los Cafeteros.
La Selección española también repitió su dominio continental al conquistar la Eurocopa por cuarta vez, superando 2 a 1 a Inglaterra en la final de Berlín. Los goles del triunfo los marcaron Nico Williams y Mikel Oyarzabal.
