20 de septiembre de 2026 Inicio
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Vive en el campo, mostró como hacer dulce de leche y se volvió viral

Un argentino que vive en el una zona rural se volvió tendencia en redes sociales al mostrar un particular truco casero para preparar el famoso producto que se consigue fácilmente en cualquier supermercado.

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Argentino viral: Vive en el campo y compartió un método casero para hacer dulce de leche.

Argentino viral: Vive en el campo y compartió un método casero para hacer dulce de leche.

  • Quién es el argentino que se volvió viral en redes.
  • Cómo es el particular truco casero para preparar dulce de leche.
  • Qué producto utiliza para realizar el procedimiento.
  • Qué ocurre durante el proceso de cocción.
  • Por qué el método llamó la atención de los usuarios.

Vive en el campo, mostró como hacer dulce de leche y se volvió viral-- un argentino que vive en una zona rural sorprendió a sus seguidores al compartir un particular método para prepararlo a partir de una lata de leche condensada.

La tiktoker compartió el insólito momento que protagonizó junto a su marido y el video rápidamente se volvió viral en redes sociales.
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El contenido de Derecho de Outdoor se volvió tendencia justamente por mostrar, de manera sencilla y llamativa, cómo un envase cerrado cambia hasta convertirse en una preparación similar al dulce de leche.

El video puede resultar llamativo por la transformación que muestra, pero no debería tomarse como una receta segura para reproducir directamente en el hogar. Aunque el procedimiento se volvió viral, no es un método recomendable para hacer en casa.

Cómo es el truco viral para hacer dulce de leche con leche condensada

El procedimiento que mostró el joven consiste en utilizar una lata de leche condensada y someterla al calor durante varias horas. La idea es que, con la cocción, el producto cambie progresivamente de color, sabor y textura hasta adquirir características similares a las del tradicional dulce de leche.

En el video, publicado en sus redes sociales, el joven coloca la lata sobre el fuego y explica el proceso. “Una lata de leche condensada, así como está, la vamos a tirar al fuego. Una o dos horas. Y en teoría, esto se convierte en dulce de leche”, explica mientras comienza el experimento.

Con el paso del tiempo, la preparación empieza a tomar un color más oscuro. Al advertir el cambio, el protagonista comenta: “Ya veo el color a dulce de leche”. Finalmente, al mostrar el resultado, define la transformación con una frase que también terminó llamando la atención de sus seguidores: “Este dulce de leche es magia”.

viral

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La evolución ocurre por efecto del calor sobre los componentes de la leche condensada. Durante la cocción, los azúcares y las proteínas participan en reacciones que modifican el color, el sabor y la consistencia del producto. De esta manera, una preparación originalmente clara y espesa adquiere un tono más oscuro y una textura característica del dulce de leche.

El método sorprendió especialmente porque parte de un producto que se consigue fácilmente en supermercados y permite obtener una preparación similar a uno de los alimentos más tradicionales de la Argentina.

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