27 de septiembre de 2026 Inicio
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Debate en redes: combinó una tarta con las milanesas con puré y su receta se volvió viral

Una opción que combina clásicos de la cocina argentina se volvió viral en TikTok y generó todo tipo de comentarios entre los usuarios. De qué se trata la curiosa propuesta gastronómica.

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La receta viral combina tarta

La receta viral combina tarta, milanesa napolitana y puré de papas en una contundente propuesta. 

  • Una receta casera sorprendió en las redes sociales.
  • La propuesta combina varios clásicos de la cocina argentina.
  • El video consiguió miles de visualizaciones en TikTok.
  • La particular idea generó opiniones divididas entre los usuarios.

    Debate en redes: una creadora de contenido gastronómico combinó una tarta con las milanesas con puré y su receta se volvió viral. La infuencer sorprendió en TikTok al unir tres clásicos de la cocina argentina en una sola preparación y generó todo tipo de comentarios entre los usuarios.

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    La cocina argentina suele ser terreno fértil para las recetas abundantes y las combinaciones inesperadas. Esta vez, una influencer decidió llevar esa idea un paso más allá y preparó una masa rellena de milanesa napolitana con guarnición, una propuesta que llamó la atención por la cantidad de ingredientes reunidos en un mismo plato.

    Más allá de las críticas, la elaboración consiguió llamar la atención justamente por su originalidad: tomó dos platos clásicos de la mesa familiar y los transformó en una única receta para compartir.

    Como fue la receta viral que combinó tarta con milanesas con puré

    La elaboración comienza con una tapa de tarta, que se utiliza para cubrir la base de un molde. Sobre ella se acomodan las milanesas de carne hasta formar una primera capa, luego se agrega salsa de tomate y una buena cantidad de queso, siguiendo la combinación característica de la milanesa napolitana.

    La receta continúa con una capa generosa de puré de papas, que se distribuye sobre el resto de los ingredientes. Una vez armado el relleno, se coloca la segunda tapa de tarta y se realiza el repulgue en los bordes. Finalmente, la elaboración se lleva al horno hasta que la masa queda dorada.

    El video con el paso a paso rápidamente consiguió miles de visualizaciones y abrió un debate entre quienes celebraron la propuesta y quienes cuestionaron algunos detalles de la original opción. Uno de los puntos que más comentarios generó fue la utilización de la salsa de tomate directamente desde el envase, sin una preparación previa. Algunos usuarios consideraron que el tuco necesitaba más condimentos y cocción antes de incorporarlo a la tarta.

    También hubo quienes pusieron el foco en la contundencia del plato. La combinación de masa, milanesa, queso, salsa y puré convierte a esta tarta en una especialidad particularmente abundante.

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