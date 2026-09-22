Juegos Suramericanos 2026: hinchas de Newell's golpearon a una persona y le robaron la camiseta de Rosario Central El hecho se dio a la vista de toda la gente que estaba en la tribuna Maxi Rodríguez del Coloso Marcelo Bielsa, cuando se estaba disputando el encuentro de la Selección Sub-19 ante Venezuela. Por Agregar C5N en









Las imágenes fueron capatadas por la tribuna de enfrente y se volvieron virales.

Un hecho de violencia se vivió en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, en Rosario, en pleno partido de la Selección argentina Sub 19 que jugó ante Venezuela por los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: hinchas de Newell's golpearon a una persona y le robaron la camiseta de Rosario Central.

La secuencia se dio en la parte superior de la tribuna Maxi Rodríguez cuando un grupo de cinco personas identificadas como barras de la Lepra atacó a un joven que llevaba, debajo de su buzo, la camiseta del Canalla. Los agresores buscaron al muchacho y lo atacaron por la espalda.

De acuerdo se puede observar en la filmación realizada desde la tribuna de enfrente, y terminaron volviéndose virales, uno de los agresores lo golpeó en un costado y lo obligó a quitarse la camiseta, mientras otro se acercó y le dio un golpe de puño en el abdomen y en la cara, a espalda de todas las personas que estaban en el sector, completamente lleno.

Los agresores se retiraron juntos y sin inconvenientes, mientras el joven quedó con claros gestos de dolor por el golpe recibido y se acercó a otros hinchas que estaban ahí contándole lo sucedido.

Que acomplejados que estan los pechos. Ven una camiseta azul y amarilla a bastones y les trae malos recuerdos



Mandaron a dos pajeros a pegarle a un pobre pibito menor de edad



Asco y verguenza



Despues los profesores de inferiores matan pibas en la calle y se fugan a Bolivia... pic.twitter.com/lGOSfjki7n — Larroca (@LarrocaGustavo) September 22, 2026 La Selección empató y logró la clasificación en los Juego Suramericanos 2026 En lo deportivo, la Selección argentina Sub-19 igualó 1 a 1 ante Venezuela, luego de ir perdiendo a los 26 minutos del primer tiempo.