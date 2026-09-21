"¡Policía, auxilio!": quiso escrachar a un empleado por sacar la basura y terminó de la manera menos pensada Un vecino de Villa Ortúzar protagonizó un ridículo altercado en la vía pública al intentar escrachar con su teléfono celular a un empleado de una fábrica que tiró la basura fuera del horario permitido. Por Agregar C5N en









El empleado reaccionó con violencia al verse hostigado por el vecino.

Un vecino de Villa Ortúzar protagonizó un ridículo altercado en la vía pública al intentar escrachar con su teléfono celular a un empleado de una fábrica que tiró la basura fuera del horario permitido, del cual terminó huyendo a las corridas y pidiendo auxilio a la policía.

El incidente comenzó cuando el vecino detectó la presencia del trabajador con las bolsas de basura en la calle y decidió registrar la secuencia con la cámara de su teléfono móvil. Con una actitud desafiante y provocadora, el agresor increpó al empleado con frases destempladas para intimidarlo: "Acá no se tira la basura a esta hora, te voy a escrachar en todas las redes sociales".

Lejos de amedrentarse por la filmación o la prepotencia del interlocutor, el trabajador confrontó al vecino con un fierro en la mano, lo que desarmó la guapeza del agresor en pocos segundos. Al notar que el empleado avanzaba hacia su posición, el acusador entró en pánico.

Con la cámara encendida, el vecino corrió a toda velocidad y de manera desesperada. En su escape, comenzó a gritar a viva voz: "¡Policía, auxilio, me quiere pegar!".

View this post on Instagram Los usuarios de las redes sociales se burlaron del vecino denunciador El video difundido en las plataformas digitales provocó una ola masiva de reacciones y los usuarios centraron sus críticas en la actitud del denunciante. La publicación acumuló cientos de mensajes que señalaron la falta de valentía del hombre por huir de una pelea que él mismo inició.

"Se hizo el picante para el video y salió a la carrera como un niño asustado", escribió un usuario en la publicación. Otros comentarios ironizaron sobre el pedido de ayuda a los efectivos: "Primero busca pelea y después le pide auxilio a la policía, es un cobarde total".