22 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

"¡Policía, auxilio!": quiso escrachar a un empleado por sacar la basura y terminó de la manera menos pensada

Un vecino de Villa Ortúzar protagonizó un ridículo altercado en la vía pública al intentar escrachar con su teléfono celular a un empleado de una fábrica que tiró la basura fuera del horario permitido.

Por
El empleado reaccionó con violencia al verse hostigado por el vecino.

El empleado reaccionó con violencia al verse hostigado por el vecino.

Un vecino de Villa Ortúzar protagonizó un ridículo altercado en la vía pública al intentar escrachar con su teléfono celular a un empleado de una fábrica que tiró la basura fuera del horario permitido, del cual terminó huyendo a las corridas y pidiendo auxilio a la policía.

Así fue el comentario viral de una conductora de TV a Nahuel Pennisi.
Te puede interesar:

Cuál es el comentario que le hizo una conductora a Nahuel Pennisi y que se volvió viral

El incidente comenzó cuando el vecino detectó la presencia del trabajador con las bolsas de basura en la calle y decidió registrar la secuencia con la cámara de su teléfono móvil. Con una actitud desafiante y provocadora, el agresor increpó al empleado con frases destempladas para intimidarlo: "Acá no se tira la basura a esta hora, te voy a escrachar en todas las redes sociales".

Lejos de amedrentarse por la filmación o la prepotencia del interlocutor, el trabajador confrontó al vecino con un fierro en la mano, lo que desarmó la guapeza del agresor en pocos segundos. Al notar que el empleado avanzaba hacia su posición, el acusador entró en pánico.

Con la cámara encendida, el vecino corrió a toda velocidad y de manera desesperada. En su escape, comenzó a gritar a viva voz: "¡Policía, auxilio, me quiere pegar!".

View this post on Instagram

Los usuarios de las redes sociales se burlaron del vecino denunciador

El video difundido en las plataformas digitales provocó una ola masiva de reacciones y los usuarios centraron sus críticas en la actitud del denunciante. La publicación acumuló cientos de mensajes que señalaron la falta de valentía del hombre por huir de una pelea que él mismo inició.

"Se hizo el picante para el video y salió a la carrera como un niño asustado", escribió un usuario en la publicación. Otros comentarios ironizaron sobre el pedido de ayuda a los efectivos: "Primero busca pelea y después le pide auxilio a la policía, es un cobarde total".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Argentino viral: Vive en el campo y compartió un método casero para hacer dulce de leche.

Vive en el campo, mostró como hacer dulce de leche y se volvió viral

La tiktoker compartió el insólito momento que protagonizó junto a su marido y el video rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Solo tenía que llevar una cosa: se filmó llamando a su marido y se hizo viral por revelarle qué se olvidó

El mapa de Argentina que se volvió viral por cambiarle los nombres a las provincias.

Este mapa de Argentina se hizo en base a los pueblos más famosos y se volvió viral: qué mostró

Una joven descubrió un ritual.

Escuchó gritos mientras estaba sola y descubrió que sus vecinos hacían un exorcismo

Varios usuarios señalaron que el teléfono parecía agregado mediante un fotomontaje.

Samsung cruzó a Apple tras el lanzamiento del iPhone 18 Pro Max: la chicana que se hizo viral

El joven tenista que se hizo viral por jugar con ambas manos.
play

Juega al tenis con ambas manos y se volvió viral: contó cuál es su secreto

Rating Cero

Sofía Gonet es acosada por un hombre  hace diez años.

Diez años de acoso: Sofía Gonet rompió el silencio y habló sobre el hombre que amenazó a Homero Pettinato

Dolores Fonzi es parte del elenco de  la mini seria Mis Muertos Tristes. 

"Gente desalmada": Dolores Fonzi denunció el ajuste cultural de Milei durante el Festival de San Sebastián

Gladys La Bomba Tucumana con sus empanadas.

Gladys La Bomba Tucumana evalúa cerrar su local de empanadas: "Yo invertí, confié y me fue para la m..."

Presley falleció a los 27 años en un centro de rehabilitación. 

Qué reveló el parte policial sobre la muerte de Presley Gerber, el hijo de Cindy Crawford

Mauro Icardi y una dura sanción tras el video de la China Suárez.

El video de la China Suárez por el que Mauro Icardi fue inhabilitado: con el cuerpo afuera y sin cinturón

Homero Pettinato y Sofía Gonet fueron pareja durante 2025.

Video: el violento momento de la amenaza a Homero Pettinato por parte de un supuesto fan de Sofía Gonet

últimas noticias

Sofía Gonet es acosada por un hombre  hace diez años.

Diez años de acoso: Sofía Gonet rompió el silencio y habló sobre el hombre que amenazó a Homero Pettinato

Hace 1 hora
El empleado reaccionó con violencia al verse hostigado por el vecino.

"¡Policía, auxilio!": quiso escrachar a un empleado por sacar la basura y terminó de la manera menos pensada

Hace 1 hora
Dolores Fonzi es parte del elenco de  la mini seria Mis Muertos Tristes. 

"Gente desalmada": Dolores Fonzi denunció el ajuste cultural de Milei durante el Festival de San Sebastián

Hace 2 horas
Javier Milei hablará este miércoles ante la ONU.

En la antesala de su viaje a París, Milei afirmó que "Europa se está hundiendo"

Hace 2 horas
Romina Calvo fue asesinada el 13 de agosto de 53 puñaladas por su marido. 

Escalofriante: se conocieron las imágenes del ataque y la huida del femicida de Villa Devoto

Hace 3 horas