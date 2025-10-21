"Eterna amistad": Torino lanzó su camiseta alternativa en homenaje a River

El equipo italiano, que utilizará la indumentaria como tercera alternativa, tendrá varios detalles alusivos al Millonario, un gesto que nutre un vínculo de años, tras la Tragedia de Superga. “La celebración de una amistad que no tiene límites: elegante y duradera como el bronce y eterna como nuestra gratitud”, señalaron.

Torino presentó una camiseta alternativa para rendir homenaje al River , a 76 años de la Tragedia de Superga, el accidente aéreo que marcó un antes y un después en la historia del equipo italiano y que dio origen a la eterna amistad entre ambas instituciones.

La preocupación de River y Boca en la previa del Superclásico: qué jugadores están al límite de las amonestaciones

Al igual que suele hacer el Millonario desde hace años, ahora el conjunto del Viejo Continente devuelve gentilezas: el nuevo modelo, que será la tercera equipación y que está fabricado por la marca Joma , tiene un diseño predominantemente negro , atravesado por una franja diagonal más oscura que remite a la icónica banda roja de River.

Además, cuenta con detalles en rojo y granate en el cuello y las mangas , y en la espalda se lee la inscripción “Eterna Amistad”, junto a los escudos fusionados de ambos equipos .

El "modelo" principal para presentar la indumentaria, es nada más ni nada menos que el argentino que milita en el primer equipo de Turín, Giovanni Simeone, exdelantero del conjunto riverplatense. “Compartimos la misma sangre, hermano”, es una de la frases que destacaron.

“La banda negra inclinada que recorre la camiseta gris antracita recuerda la famosa banda roja del club argentino, mientras que el lema que celebra su vínculo destaca en la parte posterior del cuello: ETERNA AMISTAD”, destacaron en la publicación y agregaron: “Como el bronce, que resiste el tiempo y mantiene su brillo intacto, así el vínculo entre Torino y River continúa brillando, fuerte e incorruptible”.

Por otra parte, indicaron que la casaca es “un puente entre el pasado y el presente, que permanece inquebrantable en la conexión viva entre las dos ciudades”. “Es el recuerdo de los Invencibles y, al mismo tiempo, la celebración de una amistad que no tiene límites: elegante y duradera como el bronce y eterna como nuestra gratitud”, señalaron.

Cómo se inició la amistad entre Torino y River

El 4 de mayo de 1949, el avión que trasladaba al plantel de Torino, junto a dirigentes, periodistas y la tripulación, se estrelló contra el muro de contención de la Basílica de Superga, en Turín, cuando regresaban de un amistoso frente al Benfica en Lisboa.

En el siniestro murieron 31 personas, entre ellas los jugadores que formaban la base de la Selección italiana que iba a disputar el Mundial de Brasil 1950.

Conmovido por la tragedia, el entonces presidente de River, Antonio Vespucio Liberti, se comunicó con las autoridades del club italiano para ofrecer su ayuda y días más tarde, una delegación del Millonario partió rumbo a Turín para disputar un amistoso a beneficio de las familias de las víctimas.

tragedia superga

El conjunto riverplatense salió a la cancha con sus máximas figuras, como Amadeo Carrizo, Ángel Labruna y Alfredo Di Stéfano, ante más de 60 mil personas en el estadio Olímpico, en una jornada que quedó grabada como un gesto de hermandad y solidaridad.