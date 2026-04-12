Panna Udvardy y su cuenta de Only Fans: el desafío de gestionar su imagen y los ingresos al margen del tenis

La tenista de 27 años se abrió una cuenta en la plataforma en la que no solo muestra fotos propias, sino que también proporciona contenido de sus entrenamientos y su día a día previo a los partidos en lo que denominó "tras bambalinas".

La tenista húngara, de 27 años, Panna Udvardy compite en el circuito de la WTA. , Se destacó en noviembre en el país al consagrarse por segunda vez en el Argentina Open y se volvió noticia en los últimos días porque decidió abrirse una cuenta de OnlyFans para poder vender contenido, pero no solo propio, sino también de su día a día, del “tras bambalinas”.

En los últimos años, el deporte profesional cambió en términos de cómo los deportistas generan ingresos y construyen su marca personal. Más allá de los premios por competir, muchos deportistas buscan plataformas digitales para acercarse a sus fanáticos y monetizar contenido exclusivo.

En ese contexto, OnlyFans es una plataforma de suscripción que originalmente se popularizó por contenido para adultos , pero que también es utilizada por creadores de distintos rubros como fitness, nutrición, entrenamiento deportivo y estilo de vida. Su modelo permite que los usuarios paguen por acceso a contenido exclusivo de sus creadores favoritos.

En el mundo del deporte, OnlyFans fue adoptado por algunos atletas como una herramienta para compartir rutinas de entrenamiento, consejos físicos, recuperación y aspectos de la vida diaria fuera de la competencia. Esto no necesariamente implica contenido inapropiado, sino más bien una estrategia de monetización directa con los seguidores.

En el caso de Panna Udvardy, no existe confirmación pública sólida de que utilice OnlyFans como parte de su carrera profesional o estrategia de contenidos deportivos. Sin embargo, su nombre apareció en conversaciones en redes sociales.

"Hola chicos, bienvenidos a mi página. Estoy muy feliz de que estén aquí. Mi nombre es Panna Udvardy, soy tenista profesional, y aquí les mostraré una mirada real tras bambalinas de mi vida. No solo los partidos, sino todo lo que conlleva. Compartiré lo que como, cómo me preparo para los entrenamientos y los partidos, cómo manejo cosas como el desfase horario, los viajes, y todos los altibajos que vienen de estar de gira”, expresó en su cuenta.

Panna Udbardy Redes sociales

“Pero también quiero compartir un poco más de mí, porque detrás de cada atleta hay una persona también. Así que, básicamente, compartiré mi vida cotidiana, mis rutinas, algunos momentos divertidos y solo una faceta más personal que no siempre tienen la oportunidad de ver. Estoy muy emocionada de conectar con todos ustedes y llevarlos a lo largo de este viaje conmigo", contó.

Only Fans y los deportistas: cómo equilibrar su carrera con la plataforma

Este tipo de especulación suele surgir porque cada vez más deportistas buscan independencia económica frente a los límites del circuito profesional, especialmente aquellos que no están constantemente en los puestos más altos del ranking, donde los premios son significativamente mayores.

El uso de plataformas como OnlyFans por parte de deportistas también genera debate. Por un lado, algunos lo ven como una forma de control sobre la propia imagen y los ingresos; por otro, existen críticas relacionadas con la percepción pública y el estigma que todavía rodea a la plataforma.

Panna Udvardy Redes sociales

En paralelo, los deportistas deben equilibrar su carrera deportiva con su presencia digital, en el que deben cuidar su reputación profesional, patrocinadores y contratos. Esto hace que cualquier decisión sobre plataformas de contenido sea estratégica y cuidadosamente evaluada.

Otras de las tenistas que figuran en la aplicación son Sachia Vickery, Arina Rodinova, Chloe Paquet y Ashley Harkleroad. Mientras que los tenistas masculinos son Nick Kyrios y Alexandre Muller.

En conclusión, el caso de Panna Udvardy sirve más como ejemplo del debate actual sobre el deporte y la economía digital que como una confirmación de uso específico de OnlyFans. Lo que sí es claro es que el ecosistema deportivo está cambiando, y los protagonistas tienen cada vez más herramientas para gestionar su imagen y sus ingresos de forma independiente.