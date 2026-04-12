12 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Panna Udvardy y su cuenta de Only Fans: el desafío de gestionar su imagen y los ingresos al margen del tenis

La tenista de 27 años se abrió una cuenta en la plataforma en la que no solo muestra fotos propias, sino que también proporciona contenido de sus entrenamientos y su día a día previo a los partidos en lo que denominó "tras bambalinas".

Andrea Lonardi
Por
Andrea Lonardi
Panna Udvardy y su cuenta de Only Fans.

Panna Udvardy y su cuenta de Only Fans.

Redes sociales

La tenista húngara, de 27 años, Panna Udvardy compite en el circuito de la WTA., Se destacó en noviembre en el país al consagrarse por segunda vez en el Argentina Open y se volvió noticia en los últimos días porque decidió abrirse una cuenta de OnlyFans para poder vender contenido, pero no solo propio, sino también de su día a día, del “tras bambalinas”.

MarianoNavone logró el mayor triunfo de su carrera tras dos definiciones perdidas en2024.
Te puede interesar:

Navone ganó su primer título ATP: se consagró campeón tras vencer a Daniel Mérida en Bucarest

En los últimos años, el deporte profesional cambió en términos de cómo los deportistas generan ingresos y construyen su marca personal. Más allá de los premios por competir, muchos deportistas buscan plataformas digitales para acercarse a sus fanáticos y monetizar contenido exclusivo.

En ese contexto, OnlyFans es una plataforma de suscripción que originalmente se popularizó por contenido para adultos, pero que también es utilizada por creadores de distintos rubros como fitness, nutrición, entrenamiento deportivo y estilo de vida. Su modelo permite que los usuarios paguen por acceso a contenido exclusivo de sus creadores favoritos.

Udvardy

En el mundo del deporte, OnlyFans fue adoptado por algunos atletas como una herramienta para compartir rutinas de entrenamiento, consejos físicos, recuperación y aspectos de la vida diaria fuera de la competencia. Esto no necesariamente implica contenido inapropiado, sino más bien una estrategia de monetización directa con los seguidores.

En el caso de Panna Udvardy, no existe confirmación pública sólida de que utilice OnlyFans como parte de su carrera profesional o estrategia de contenidos deportivos. Sin embargo, su nombre apareció en conversaciones en redes sociales.

"Hola chicos, bienvenidos a mi página. Estoy muy feliz de que estén aquí. Mi nombre es Panna Udvardy, soy tenista profesional, y aquí les mostraré una mirada real tras bambalinas de mi vida. No solo los partidos, sino todo lo que conlleva. Compartiré lo que como, cómo me preparo para los entrenamientos y los partidos, cómo manejo cosas como el desfase horario, los viajes, y todos los altibajos que vienen de estar de gira”, expresó en su cuenta.

Panna Udbardy

“Pero también quiero compartir un poco más de mí, porque detrás de cada atleta hay una persona también. Así que, básicamente, compartiré mi vida cotidiana, mis rutinas, algunos momentos divertidos y solo una faceta más personal que no siempre tienen la oportunidad de ver. Estoy muy emocionada de conectar con todos ustedes y llevarlos a lo largo de este viaje conmigo", contó.

Only Fans y los deportistas: cómo equilibrar su carrera con la plataforma

Este tipo de especulación suele surgir porque cada vez más deportistas buscan independencia económica frente a los límites del circuito profesional, especialmente aquellos que no están constantemente en los puestos más altos del ranking, donde los premios son significativamente mayores.

El uso de plataformas como OnlyFans por parte de deportistas también genera debate. Por un lado, algunos lo ven como una forma de control sobre la propia imagen y los ingresos; por otro, existen críticas relacionadas con la percepción pública y el estigma que todavía rodea a la plataforma.

Panna Udvardy

En paralelo, los deportistas deben equilibrar su carrera deportiva con su presencia digital, en el que deben cuidar su reputación profesional, patrocinadores y contratos. Esto hace que cualquier decisión sobre plataformas de contenido sea estratégica y cuidadosamente evaluada.

Otras de las tenistas que figuran en la aplicación son Sachia Vickery, Arina Rodinova, Chloe Paquet y Ashley Harkleroad. Mientras que los tenistas masculinos son Nick Kyrios y Alexandre Muller.

En conclusión, el caso de Panna Udvardy sirve más como ejemplo del debate actual sobre el deporte y la economía digital que como una confirmación de uso específico de OnlyFans. Lo que sí es claro es que el ecosistema deportivo está cambiando, y los protagonistas tienen cada vez más herramientas para gestionar su imagen y sus ingresos de forma independiente.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Horacio Zeballos ocupa actualmente en nro. 1 del ranking.

Horacio Zeballos, diez años de dominio en dobles: 26 títulos y el número 1 del ranking

Trungellit será top 100.

Gran paso para el tenis argentino: tendrá 10 jugadores en el top 100 del ranking ATP

La Lepra mendocina, la sensación del torneo, ya clasificó a los octavos.

Con el primer clasificado, así están los cruces de octavos de final: un grande afuera y un clásico histórico

Neymar, de 34 años, jugó tres mundiales con la Selección de Brasil.

¿Vuelve Neymar a la Selección? La frase de Carlo Ancelotti que sacudió a todo Brasil

El Xeneize volverá a jugar entre semana por la Copa Libertadores.

Cuándo vuelve a jugar Boca: Copa Libertadores y Superclásico en la mira

Andrés Merlos y la polémica de la noche: el penal cobrado a favor de Boca, a instancias del VAR.
play

Con un equipo alternativo, Boca empató con Independiente gracias a un penal polémico

Rating Cero

Las redes dejaron en evidencia que hay 3 jugadores próximos a irse del juego.

Gran Hermano: quién será el próximo eliminado de la casa según las encuestas

La periodista quedó en medio de los rumores sobre una relación con el futbolista.
play

Qué decía el mensaje que Antonela Roccuzzo le mandó a Sofi Martínez tras los rumores con Messi

El rey del pop viene a confirmar su romance con el público argentino.

Furor por Ricky Martin en Argentina: llegó al país con sus hijos en la previa de sus shows

La infuencer es reconocida por agotar productos en las redes en pocos minutos.
play

"Es plata muy fácil": Stephanie Demner reveló por qué recibe miles de dólares sin trabajar

La argentina fue confirmada como una de las candidatas en el casting de Atlanta.

Eva de Dominici está a un paso de ser la nueva villana en la secuela de Superman

La banda inglesa anunció el lanzamiento de su disco numero 25 para este 2026.
play

Los Rolling Stones anuncian nuevo disco y lanzan el single Rough and Twisted

últimas noticias

Conocé más sobre las Inversiones en plazo fijo y su rentabilidad

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 300.000 pesos a 30 días en abril 2026

Hace 6 minutos
El vicepresidente de Estados Unidos explicó por qué fracasó el acuerdo con Irán: Ellos han elegido no aceptar nuestros términos

El vicepresidente de EEUU explicó por qué fracasó el acuerdo con Irán: "Eligieron no aceptar"

Hace 15 minutos
Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.  

Cuál es el nuevo salario para empleadas domésticas según ARCA y qué categorías existen

Hace 17 minutos
Es uno de los beneficios más utilizados porque impacta en alimentos y consumos básicos.

Como podés ahorrar un 40% en tus compras con Cuenta DNI en abril 2026

Hace 28 minutos
Será feriado el viernes 17 de abril y habrá fin de semana largo.

Será feriado el viernes 17 de abril y habrá fin de semana largo: a qué se debe

Hace 39 minutos