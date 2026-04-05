5 de abril de 2026 Inicio
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Mariano Navone ganó su primer título ATP: se consagró campeón tras vencer a Daniel Mérida en Bucarest

El argentino se convirtió en el cuarto campeón nacional en el certamen, después de Franco Davín, José Acasuso y Juan Ignacio Chela, al ganarle al español por 6-2, 4-6 y 7-5.

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MarianoNavone logró el mayor triunfo de su carrera tras dos definiciones perdidas en2024.

Mariano Navone logró el mayor triunfo de su carrera tras dos definiciones perdidas en 2024.

Mariano Navorre se consagró campeón por primera vez en un ATP tras superar al español Daniel Mérida por 6-2, 4-6 y 7-5 en la final de Bucarest, en dos horas y 17 minutos de juego.

Horacio Zeballos ocupa actualmente en nro. 1 del ranking.
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Desde el arranque, el argentino dominó el primer set con claridad, donde rápidamente se puso en ventaja en el marcador con un 3-0 a su favor. Esa diferencia, sumada a un nuevo quiebre en el octavo game, resultó determinante para quedarse con el primer set por 6-2.

Sin embargo, tuvo un pequeño tropiezo en el segundo parcial con siete rupturas, dejando en claro que el madrileño no se iba a dejar vencer rápidamente. De igual modo, no pudo concretar el triunfo cuando sacó 5-3 y dispuso de dos match points, pero recuperó el control, volvió a quebrar en el duodécimo game y selló el 7-5.

Con esta conquista, el bonaerense, ubicado en el puesto 60 del ranking, logró corta una racha de dos definiciones perdidas en 2024 que había disputado previamente en el ATP Tour (Río de Janeiro y Budapest). El encuentro, disputado en el Centro Nacional de Tenis que lleva el nombre de Simona Halep, se extendió durante dos horas y 17 minutos y presentó un desarrollo cambiante, con catorce quiebres de servicio.

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El logro se enmarca en un hecho inédito para el tenis argentino, con tres finalistas en torneos ATP el mismo fin de semana: Marco Trungelliti en Marrakech y Román Burruchaga en Houston. Además, Navone se convirtió en el cuarto campeón argentino en Bucarest, después de Franco Davin, José Acasuso y Juan Ignacio Chela, y saldó su deuda en finales ATP.

Cómo fue el inicio de Mariano Navone en el 2026

Desde febrero, Mariano Navone trabaja con Alberto Mancini, tras cerrar su etapa con Andrés Dellatorre. El cambio marcó un nuevo impulso luego de un período irregular: había sido top 30 en 2024, cayó hasta el puesto 99 y atravesó dificultades físicas, especialmente en los pies.

El título se suma a una racha positiva, con diez triunfos en sus últimos once partidos, y llega después de consagrarse en el Challenger de Punta Cana.

Su recorrido incluye títulos en Polonia, Braunschweig, Lima, Poznan, Santa Fe, Santa Cruz de Bolivia, Buenos Aires y Cagliari.

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