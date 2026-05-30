30 de mayo de 2026 Inicio
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El plantel completo de Jordania: el cuerpo técnico y todos los convocados para el Mundial 2026

Es uno de los cuatro debutantes que tendrá la Copa del Mundo y se enfrentará a la Selección Argentina en la última fecha de la fase de grupos.

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Jordania se prepara para disputar el primer Mundial de su historia.

Jordania se prepara para disputar el primer Mundial de su historia.

  • Es su debut en un Mundial.
  • Ocupa el puesto 63 del ranking FIFA.
  • Es el actual subcampeón de la Copa Asiática.
  • Jugará contra Argentina en la última fecha de la fase de grupos.

Jordania es una de las 9 selecciones asiáticas que disputarán la Copa del Mundo y es la séptima con peor ranking del certamen. Consiguió clasificar al torneo por primera vez en su historia y lo hizo a falta de una fecha. Quedó segunda en el grupo de las eliminatorias con una performance de 4 victorias, 4 empates y 2 derrotas.

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Su presencia en el Mundial es la frutilla del postre de un proceso que viene dando resultado año tras año. En 2024, bajo la dirección técnica del marroquí Hussein Ammouta, Jordania llegó por primera vez a una final de Copa Asiática, dejando en el camino a una potencia continental como Corea del Sur en semifinales. Finalmente, cayó 3-1 con Qatar. Tras esta competición, asumió Jamal Sellami, actual entrenador y de la misma nacionalidad que su antecesor. En 2025, el equipo realizó una Copa Árabe perfecta, ganando todos los partidos hasta llegar a la final, con victorias destacadas como la goleada 3-0 a Egipto en fase de grupos o el 1-0 sobre Arabia Saudita en las semifinales. En la final estuvo a solo 3 minutos de vencer a Marruecos, una de las mejores selecciones del momento, sin embargo, terminó cayendo por 3-2 en la prórroga.

jordania futbol
Mousa Al-Tamari con la 10 y la cinta de capitán celebrando junto a sus compañeros.

Mousa Al-Tamari con la 10 y la cinta de capitán celebrando junto a sus compañeros.

La mayor parte del plantel milita en el fútbol asiático, principalmente en la liga local y en otras de mayor nivel como la de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Los jugadores más destacados los tiene en el ataque. Uno es Ibrahim Sabra, un extremo de 20 años que juega en Lokomotiva Zagreb de Croacia y es una de las mayores promesas del país. El otro es Mousa Al-Tamari, el 10 y principal figura del equipo. Se desempeña como delantero en el Rennes de Francia y en esta temporada tuvo un registro de 7 goles y 8 asistencias en 36 partidos. Es un jugador picante que puede jugar tanto en la banda como dentro del área.

Quiénes son los convocados por Jordania para el Mundial 2026

Con una lista que se confirmará el 2 de junio, estos son los jugadores preseleccionados para disputar la Copa del Mundo:

  • Arqueros: Yazid Abulaila (Al-Hussein), Abdallah Al-Fakhouri (Al-Wehdat), Ahmad Al-Juiadi (Shabab Al-Ordon) y Nour Bani Attiah (Al-Faisaly).
  • Defensores: Mohammad Abualnadi (Selangor), Yousef Abu Al-Jazar (Al-Hussein), Husam Abu Dahab (Al-Faisaly), Mohammed Abu Hashish (Al-Karma), Mohannad Abu Taha (Al-Quwa Al-Jawiya), Yazan Al-Arab (FC Seoul), Saed Al-Rosna (Al-Hussein), Ahmad Assaf (Al-Hussein), Anas Badawi (Al-Faisaly), Abdallah Nasib (Al-Zawraa), Ehsan Haddad (Al-Hussein), Saleem Obaid (Al-Hussein) y Mohammad Abu Taha (Al-Quwa Al-Jawiya).
  • Mediocampistas: Mohammed Al-Dawoud (Al-Wehdat), Nizar Al-Rashdan (Qatar SC), Noor Al-Rawabdeh (Selangor), Rajaei Ayed (Al-Hussein), Amer Jamous (Al-Zawraa), Yousef Qashi (Al-Hussein) e Ibrahim Sadeh (Al-Karma).
  • Delanteros: Mohammed Abu Zraiq (Raja Casablanca), Mousa Al-Tamari (Rennes), Ali Azaizeh (Al-Shabab), Odeh Al-Fakhouri (Pyramids), Ali Olwan (Al-Sailiya) e Ibrahim Sabra (Lokomotiva Zagreb).

jordania mundial
El equipo de Jordania celebrando la clasificación al Mundial.

El equipo de Jordania celebrando la clasificación al Mundial.

Jordania se medirá el 17 de junio frente a Austria, en San Francisco. Después se enfrentará a Argelia, el 23 de junio en San Francisco. Y cerrará la fase de grupos contra Argentina, el 27 de junio, en Dallas.

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