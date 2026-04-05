Horacio Zeballos, diez años de dominio en dobles: 26 títulos y el número 1 del ranking

El tenista de 40 años logró consolidarse, se asoció con el español Marcel Granollers, sumó dos títulos de Grand Slam y alcanzó la cima por tercera vez en su carrera. Se encuentra en uno de sus mejores momentos y sigue desafiando cualquier límite.

El marplatense Horacio Zeballos comenzó a construir su camino en el dobles casi en paralelo a su carrera como singlista , pero fue a partir del 2015 cuando empezó a vislumbrarse su verdadero potencial. Es dueño de una gran zurda y sus primeros títulos en dobles marcaron un punto de partida que, sin hacer demasiado ruido, lo fue posicionando como una alternativa cada vez más competitiva en el circuito. Hoy es N°1 y su carrera no parece tener fin.

Como todo tenista, su ilusión empezó en singles y ganó un título en 2013. Fue en Viña del Mar y contra Rafael Nadal, nada más y nada menos, sobre polvo de ladrillo. Fue poco, pero suficiente. Previamente había sido finalista de otro torneo, pero no tuvo mayores definiciones.

El quiebre definitivo llegó cuando decidió enfocarse de lleno en el dobles, una elección que transformó su carrera. Zeballos empezó a sumar títulos con distintos compañeros y a ganar regularidad en los torneos más importantes. Si bien logró conquistas entre 2010 y 2011, también fue finalista en esa misma categoría, pero lo más destacado llegó desde 2016.

Fue el año en el que más se consolidó y ganó cuatro títulos, dos sobre polvo y dos sobre canchas duras. Su compañero en ese entonces era el chileno Julio Peralta , también ganó uno de esos trofeos con Andrés Molteni , hoy vigente jugador.

La sociedad con Marcel Granollers fue otro punto destacado que terminó de potenciar su rendimiento . Juntos formaron una de las parejas más sólidas del circuito, combinando experiencia y una química que se reflejó rápidamente en resultados. Con ellos llegaron títulos en torneos de alto nivel y actuaciones destacadas en los escenarios más exigentes del tenis mundial.

En 2019 ganaron su primer título en el Masters 1000 de Canadá. Después sumaron Madrid, Cincinnati, Halle, Shanghái, Roma, Bucarest, Basilea, entre otros, pero también juntos fueron campeones de Roland Garros y US Open.

Zeballos Granollers y Zeballos al ganar Roland Garros. Redes sociales

Esa constancia le permitió escalar posiciones en el ranking y consolidarse como uno de los doblistas más confiables del circuito, con presencia habitual en instancias decisivas. Fue en 2019 que Zeballos ingresó en el top 10, en 2022 salió por primera vez después de varias semanas logró retornar.

Horacio Zeballos como top 10 hasta escalar a la cima del ranking ATP

En julio del 2023 volvió a estar entre los diez mejores, tuvo semanas intercaladas de buenos resultados y otras con derrotas en primera ronda. Fue en 2024 cuando finalmente alcanzó el liderazgo en el ranking por primera vez. Lo hizo en dos oportunidades ese año y la tercera vez fue ahora, en el 2026.

Ese recorrido sostenido tuvo su premio mayor en el ranking mundial. Tras años de crecimiento progresivo, Zeballos alcanzó el número uno del mundo en dobles, un logro histórico que coronó su perseverancia y su capacidad de reinventarse dentro del circuito. Lejos de ser un pico aislado, consiguió sostenerse en la cima y regresar a ella en más de una oportunidad, confirmando su lugar.

Horacio Zeballos

Además de los resultados, Zeballos se destacó siempre por su perfil bajo y su constancia. Lejos del centro que suelen tener otras figuras, construyó su carrera desde el trabajo diario y la mejora continua, convirtiéndose en un ejemplo de profesionalismo dentro del circuito. Su crecimiento no fue explosivo, sino progresivo, basado en decisiones estratégicas que terminaron marcando la diferencia.

También es importante destacar su impacto dentro del tenis argentino. En una modalidad donde históricamente el país tuvo más protagonismo en singles, Zeballos logró posicionarse como una referencia en dobles, abriendo el camino y sirviendo como inspiración para otros jugadores que eligieron esa especialidad. Su éxito ayudó a revalorizar el dobles dentro del ámbito nacional.

Horacio Zeballos Redes sociales

A punto de cumplir 41 años, lejos de insinuar un cierre, Zeballos atraviesa uno de los momentos más destacados de su carrera. Con títulos recientes, vigencia competitiva y la ambición intacta, su historia en el dobles sigue escribiéndose con capítulos de alto nivel, consolidando una trayectoria que pasó de promesa a referencia indiscutida del tenis argentino y mundial.