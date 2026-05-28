28 de mayo de 2026 Inicio
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Histórico triunfo de Juan Manuel Cerúndolo en Roland Garros: quién fue el último argentino en ganarle a un N°1

El tenista derrotó a Jannik Sinner en la segunda ronda del Grand Slam parisino y se metió en la lista de los pocos que pudieron bajar al líder del ranking.

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Juanma le ganó a Sinner en 5 sets.

Juanma le ganó a Sinner en 5 sets.

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El argentino Juan Manuel Cerúndolo derrotó a Jannik Sinner, el actual N°1 del ranking, en la segunda ronda de Roland Garros y logró un triunfo histórico. La última vez que un tenista nacional había bajado al líder del ranking fue Juan Martín del Potro en US Open 2018 vs. Rafael Nadal.

Juan Manuel Cerúndolo logró la mejor victoria de su carrera.
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Batacazo en Roland Garros: Juan Manuel Cerúndolo eliminó a Sinner

Juanma dio el batacazo del torneo al eliminar al italiano de Roland Garros. El líder del ranking ATP ganaba 6-3, 6-2 y 5-1, pero tuvo una descompensación por las altas temperaturas que arrasan en Europa, además de los calambres, su rival aprovechó y lo cerró en cinco.

La última vez que había pasado este mismo suceso con un argentino como protagonista había sido, nada más y nada menos que, Del Potro. En las semifinales del US Open 2018 vs. Nadal. Le ganaba 7-6, 6-2 y el español se retiró lesionado. Luego cayó en la final vs. Novak Djokovic. Lo curioso de esa última victoria a Nadal, es que Delpo tenía como coach a Sebastián Prieto, el mismísimo entrenador de Juanma en este momento.

Delpo Nadal 2018 US Open

El anterior en ganarle a un N°1 también había sido Delpo vs. Roger Federer en la final de Indian Wells. Previamente, el tandilense también a Novak Djokovic en la primera ronda de los Juegos Olímpicos de Río 2016 en dos tiebreaks.

del potro us open 2009

Antes, también la Torre de Tandil a Rafael Nadal en sets corridos en las semifinales de Shanghái en 2013. Ese mismo año, había derrotado a Novak en 3 sets en las semifinales de Indian Wells. Las cinco veces previas, también Juan Martín fue protagonista.

En el plano Grand Slams, además de la victoria de Delpo en US Open 2018 y de la histórica derrota en la final de US Open 2009 a Roger Federer, el anterior había sido Guillermo Cañas en 2002 a Lleyton Hewitt en Roland Garros. Previamente, Guillermo Vilas a Jimmy Connors en US Open 1977.

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