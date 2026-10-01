1 de octubre de 2026 Inicio
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Otro proyecto futbolero: Lionel Messi se convierte en el nuevo dueño del club español Eldense, de Segunda División

El capitán de la Selección argentina adquirió el 100% de las acciones del club centenario de la Segunda División de la Liga de fútbol española. "El comienzo de un proyecto con visión a largo plazo", detallaron.

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El CD Eldense inicia una era histórica de la mano de Leo Messi.

El CD Eldense inicia una era histórica de la mano de Leo Messi.

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El futbolista Lionel Messi adquirió un club de fútbol internacional, en este caso fue el CD Eldense, un club de fútbol español de la ciudad de Elda, en la provincia de Alicante (Comunidad Valenciana).

CR7  plantó a la Selección y tiró una bomba de tiempo. 
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El capitán de la Selección argentina oficializó este jueves la compra del 100% de las acciones del Club Deportivo Eldense, institución centenaria de la Segunda División de España, conocida como "La Liga Hypermotion".

La entidad alicantina publicó un comunicado oficial donde confirmó el acuerdo de un proyecto a largo plazo, para el desarrollo deportivo, institucional y social del club: "El Club Deportivo Eldense anuncia oficialmente la adquisición de la entidad por parte de Leo Messi, dando inicio a una nueva e ilusionante etapa en los más de cien años de historia de la institución", empezó.

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El club fundado en 1921 también destacó: "La llegada al fútbol profesional español como propietario del CD Eldense de una de las figuras más importantes de la historia del deporte marca el comienzo de un proyecto con visión a largo plazo".

La transacción administrativa se encuentra en la etapa final, a la espera de la aprobación formal y legal del Consejo Superior de Deportes (CSD), de España, un requisito indispensable de acuerdo con la Ley del Deporte de ese país para el cambio de titularidad de las sociedades anónimas deportivas.

Messi será distinguido por la UBA

La UBA le otorgará a Lionel Messi el título Doctor Honoris Causa: "Es ejemplo de excelencia y humildad". El histórico capitán de la Selección argentina recibirá la máxima distinción de la casa de estudios. La ceremonia será el 6 de octubre, en la previa del partido despedida en River.

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