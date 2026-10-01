Fórmula 1: día, horario y cómo ver en vivo a Franco Colapinto en la carrera del GP de Malasia Los canales para seguir en directo la actuación del piloto argentino en la grilla internacional. Por Agregar C5N en









El piloto pilarense buscará mejorar tras una dura participación.

La Formula 1 encara la recta decisiva de la temporada con una fecha cargada de adrenalina en el asfalto asiático. El renovado trazado de Sepang albergará un compromiso bisagra en el calendario, donde las escuderías buscarán maximizar el rendimiento en un dibujo caracterizado por sus curvas de alta velocidad y sus pronunciadas rectas. En ese contexto, el Gran Premio de Malasia representa una revancha para el piloto argentino Franco Colapinto en la que las estrategias de neumáticos y la resistencia física bajo climas extremos dominarán la escena.

El pilarense afronta este desafío con la premisa de dejar atrás el accidentado trago amargo de la fecha previa. Luego del toque con Pierre Gasly que marginó a ambos monoplazas del evento anterior, el joven talento trabajó intensamente junto a sus ingenieros para reencontrar el balance ideal del auto. El piloto nacional saldrá a la pista enfocado en sumar kilómetros limpios desde la largada y concretar una actuación sólida que le permita sumar puntos valiosos.

La jornada promete mantener en vilo a los seguidores del automovilismo, en un circuito que históricamente ofreció sobrepasos al límite y cambiantes condiciones de pista. La presencia del representante albiceleste en la grilla oficial vuelve a renovar la ilusión del público local, que acompañará minuto a minuto el despliegue del coche en busca de un resultado histórico.

Día y horario de la carrera del GP de Malasia de la F1 El plato fuerte del fin de semana en el Circuito Internacional de Sepang ya tiene todo listo para el apagado de los semáforos. La esperada competencia final de la Fórmula 1 se llevará a cabo el domingo 4 de octubre, con largada pautada puntualmente a las 4 horas. Los fanáticos deberán madrugar para seguir la carrera en un trazado exigente por el calor, la humedad y el desgaste de los neumáticos.

En esta jornada decisiva, Franco Colapinto irá en busca de un resultado positivo para recuperarse del abandono en la fecha pasada. El joven piloto argentino saldrá a la pista enfocado en meterse en la pelea del pelotón central y aprovechar el ritmo de su monoplaza durante las 56 vueltas. La cita dominical promete máxima tensión en un circuito que siempre ofrece sobrepasos y emoción.