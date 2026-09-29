29 de septiembre de 2026 Inicio
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Lionel Scaloni dio pistas sobre quién llevará la '10' de la Selección Argentina: "En principio..."

En conferencia de prensa, el DT argentino habló de los próximos amistosos y cómo se prepara la Selección para seguir afianzando el grupo. Entre la ilusión por lo que viene, también se refirió a la continuidad del cuerpo técnico al frente de la Scaloneta.

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Scaloni volvió a abrirle la puerta a la renovación en la Selección.

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa en la previa de los amistosos que afrontará la Selección. A horas del choque con Bolivia, este miércoles a las 21:00 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba —primer partido oficial tras la derrota en la final del Mundial 2026 ante España— el DT se refirió a la preparación del equipo y a su continuidad, destacando que “las ganas de renovar están de ambos lados”. Además, confirmó la nueva estructura de capitanes para los próximos tres encuentros: Cristian "Cuti" Romero, seguido por Emiliano “Dibu” Martínez y Lautaro Martínez.

El partido de despedida de Messi será el martes 6 a las 20, mientras que los otros dos serán a las 21.
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En relación al futuro inmediato, el entrenador se refirió a los juveniles que empiezan a ganar terreno en la Selección. “Nico Paz y Franco Mastantuono pueden jugar juntos, los hemos probado y pueden hacerlo, aunque en principio jugaría uno de los dos. Lo intentaremos en algún momento”, adelantó, dejando abierta la puerta a nuevas sociedades dentro del equipo.

Sobre la camiseta más emblemática, el DT argentino fue claro: “La 10 no se la daremos a nadie porque no hay obligación al menos en estos próximos partidos. Seguramente se la quede uno con todo lo lindo que es llevarla, pero todavía no lo decidimos”.

Asimismo, dejó definiciones clave sobre el presente y futuro de la Selección. “Analizar qué nos queda, qué es lo que viene y estamos ilusionados con eso, lo que me ha decidido a llegar a un acuerdo. De lo contrario, si no veía la posibilidad de poder competir y armar algo lindo como se armó, no hubiera abierto la chance de poder sentarme a hablar”, explicó el DT, aludiendo a su continuidad.

También se refirió al escenario sin Lionel Messi: “Es indudable que es un jugador indispensable, pero nuestro equipo ha demostrado y respondido cuando no estuvo. Hay chicos jóvenes que pueden aportar y le buscaremos la vuelta a jugar de otra manera”. Scaloni remarcó que estos amistosos servirán para probar variantes, sin perder la esencia del fútbol argentino: “Nuestro juego pasa a través de la pelota, juntar gente que juegue bien, y eso no va a cambiar mientras estemos acá. Es nuestra señal de identidad”.

Qué dijo Lionel Scaloni sobre su continuidad en la Selección argentina

Tras afirmar que evaluaría su continuidad a fin de año cuando se le terminase el contrato con la AFA, el DT volvió a referirse a su futuro en la conferencia de prensa previa a los partidos entre los que estará el retiro de Lionel Messi de la Albiceleste.

El DT de Pujato aseguró que abrió "la chance" de sentarse a hablar sobre su continuidad porque vio "la posibilidad de poder competir y poder armar algo lindo como se armó" y remarcó que tras la final del Mundial de Norteamérica 2026 repensó "bien" el tema deportivo.

"El tema deportivo es fundamental, sin olvidar lógicamente el económico, pero el deportivo es fundamental: analizar qué nos queda y qué es lo que viene y estamos ilusionados con eso", reveló el DT este martes en la conferencia de prensa previa a los partidos entre los que estará el retiro de Lionel Messi de la Albiceleste.

Asimismo, el deportista negó el rumor de que había sido contactado por el Club Atlético River Plate para hacerle una propuesta y ratificó: "Hasta el 31 de diciembre voy a estar acá y no voy a escuchar a absolutamente nadie".

"Conmigo nadie habló y hasta el 31, si es que no se llega a un acuerdo, tampoco voy a escuchar. Si alguien me contacta le diré que hasta el 31 estoy acá. Siempre he dicho que estoy acá y que estaba bien. En este caso, lo de River no es cierto, nadie me contactó", sostuvo Scaloni.

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