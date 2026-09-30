¡Bomba en Portugal! Cristiano Ronaldo pegó el portazo, dejó la concentración y advirtió: "Contaré la verdad"

En medio de una crisis interna sin precedentes, el ídolo de 41 años abandonó sorpresivamente la delegación lusa y lanzó un comunicado que promete hacer temblar a la federación.

Cristiano Ronaldo abandonó de manera imprevista la concentración de la selección de fútbol de Portugal en Copenhague y desató un terremoto mediático al publicar un duro comunicado donde prometió revelar los motivos de su abrupta salida. "A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué", escribió en Instagram

El astro dejó el campamento del equipo en medio de crecientes tensiones con la conducción técnica y la federación, dejando al seleccionado envuelto en una crisis sin precedentes que mantiene en vilo al mundo del fútbol a la espera de sus declaraciones.

“Después de la rueda de prensa del entrenador de la Selección Nacional, y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidí abandonar el campo de entrenamiento de la Selección" , empezó el posteo CR7 y continuó: "A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué".

"Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción", cerró su comunicado.

Tras quedar afuera de los partidos ante Noruega y Dinamarca, Cristiano se subió a una furgoneta de la Federación y partió rumbo a Madrid. La tensión con el seleccionado venía desde Oslo, donde fue suplente y ni siquiera entrenó al día siguiente, gesto que Jorge Jesus minimizó pero que encendió las alarmas.

El presidente Pedro Proença debió intervenir y reunirse con el crack y el DT, mientras João Félix y Gonçalo Ramos se lucían con los goles del triunfo. El clima en la Selección lusa quedó marcado por la ausencia del capitán y la incógnita sobre su futuro inmediato.

Mano dura del DT y misterio en la práctica: la interna detrás del caso Cristiano

Pese a intentar bajar los decibeles asegurando que solo haría un trabajo diferenciado en el gimnasio, el entrenador le marcó la cancha al capitán y justificó su decisión de mandarlo al banco de suplentes. El DT dejó en claro su autoridad en el vestuario con una bajada de línea tajante: le avisó a CR7 que no iría desde el arranque y remarcó que a él no le tiembla el pulso ante ningún pesado ni dirigente a la hora de armar el once titular.

La tensión subió de tono luego de que la propia Federación Portuguesa confirmara la baja de Ronaldo en el ensayo táctico del Parkenstadion, llamativamente sin dar explicaciones sobre los motivos. Con João Félix de vuelta a la par del grupo y Francisco Conceição fuera de combate para el próximo compromiso, la ausencia del delantero en el verde césped encendió las alarmas y dejó al descubierto un clima encendido que terminó con la salida del astro.

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La historia de Cristiano Ronaldo con la camiseta de Portugal es leyenda pura. Debutó con apenas 18 años en 2003 y, desde su primer grito sagrado ante Grecia en la Euro 2004, se adueñó de la cinta de capitán para cambiar la historia de su país. Liderando el ataque, comandó a Portugal a romper el maleficio y levantar los primeros títulos de su historia: la inolvidable Eurocopa 2016 y las Ligas de Naciones de 2019 y 2025.

Un verdadero animal del gol que dinamitó todos los libros de estadísticas. Con la friolera de 146 goles en 234 partidos, es el máximo artillero y el jugador con más presencias en la historia de las selecciones masculinas. Infaltable en seis Euros y seis Mundiales (de 2006 a 2026), CR7 se convirtió además en el único futbolista en inflar las redes en seis Copas del Mundo distintas, dejando una marca imparable a puro grito de gol. Le faltó conquistar un campeonato mundial.