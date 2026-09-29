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Anne Hathaway, fascinada por Argentina: de Joaquín Furriel al fanatismo de su hijo por Lionel Messi

En medio de la presentación de Verity, su nueva película sobre obsesión y secretos, la actriz de Hollywood destacó la figura del actor argentino y el talento del capitán de la Selección.

La estrella de Hollywood repasó su encuentro con Joaquín Furriel y elogió a Messi.

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La actriz de Hollywood recordó la pasión de su hijo por el capitán de la Selección argentina y contó una particular anécdota familiar, "Tienen a su equipo de fútbol entero. Tienen a Messi", empezó, y agregó que su hijo conoció a un chico del que quería hacerse amigo pero no tenían de qué hablar.

Hathaway intervino con la pregunta clave: "¿Te gusta Messi?", y ante la respuesta afirmativa, la conexión de los chicos fue instantánea. "Y entonces fueron mejores amigos", dijo la ganadora del Oscar a TN.

Durante la charla, la artista recordó su encuentro con Furriel en un evento de alta costura en la ciudad de Shanghái y elogió la buena onda con el argentino. Ambos actores se conocieron como embajadores de la marca de lujo Moncler; primero se cruzaron en Suiza y luego en un evento en China.

Anne Hathaway sobre su personaje en Verity

La actriz Anne Hathaway habló de su personaje en Verity: la sombra de un engaño, película estadounidense que protagoniza junto a Dakota Johnson y Josh Hartnett. "Me interesa por qué la gente se esconde. A veces lo hacen porque son engañosos, pero otras porque no se sienten seguros. Parte de mi trabajo fue mantener a los espectadores en la incertidumbre sobre cuál de las dos versiones era la real", subrayó. Verity es una obra de suspenso psicológico y erótico dirigida por Michael Showalter, escrita por Nick Antosca y basada en la novela de Colleen Hoover de 2018.

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