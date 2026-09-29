Anne Hathaway, fascinada por Argentina: de Joaquín Furriel al fanatismo de su hijo por Lionel Messi

Durante la promoción de su nueva película, Anne Hathaway se ocupó de detallar el por qué de su admiración por la Argentina y destacó a dos figuras internacionales como Lionel Messi y Joaquín Furriel. "Sí, tienen tantos embajadores increíbles", fue su frase.
La actriz de Hollywood recordó la pasión de su hijo por el capitán de la Selección argentina y contó una particular anécdota familiar, "Tienen a su equipo de fútbol entero. Tienen a Messi", empezó, y agregó que su hijo conoció a un chico del que quería hacerse amigo pero no tenían de qué hablar.
Hathaway intervino con la pregunta clave: "¿Te gusta Messi?", y ante la respuesta afirmativa, la conexión de los chicos fue instantánea. "Y entonces fueron mejores amigos", dijo la ganadora del Oscar a TN.
Durante la charla, la artista recordó su encuentro con Furriel en un evento de alta costura en la ciudad de Shanghái y elogió la buena onda con el argentino. Ambos actores se conocieron como embajadores de la marca de lujo Moncler; primero se cruzaron en Suiza y luego en un evento en China.
Anne Hathaway sobre su personaje en Verity
La actriz Anne Hathaway habló de su personaje en Verity: la sombra de un engaño, película estadounidense que protagoniza junto a Dakota Johnson y Josh Hartnett. "Me interesa por qué la gente se esconde. A veces lo hacen porque son engañosos, pero otras porque no se sienten seguros. Parte de mi trabajo fue mantener a los espectadores en la incertidumbre sobre cuál de las dos versiones era la real", subrayó. Verity es una obra de suspenso psicológico y erótico dirigida por Michael Showalter, escrita por Nick Antosca y basada en la novela de Colleen Hoover de 2018.