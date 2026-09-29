Anne Hathaway, fascinada por Argentina: de Joaquín Furriel al fanatismo de su hijo por Lionel Messi En medio de la presentación de Verity, su nueva película sobre obsesión y secretos, la actriz de Hollywood destacó la figura del actor argentino y el talento del capitán de la Selección. Agregar C5N en









La estrella de Hollywood repasó su encuentro con Joaquín Furriel y elogió a Messi. Redes sociales

Durante la promoción de su nueva película, Anne Hathaway se ocupó de detallar el por qué de su admiración por la Argentina y destacó a dos figuras internacionales como Lionel Messi y Joaquín Furriel. "Sí, tienen tantos embajadores increíbles", fue su frase.

La actriz de Hollywood recordó la pasión de su hijo por el capitán de la Selección argentina y contó una particular anécdota familiar, "Tienen a su equipo de fútbol entero. Tienen a Messi", empezó, y agregó que su hijo conoció a un chico del que quería hacerse amigo pero no tenían de qué hablar.

Hathaway intervino con la pregunta clave: "¿Te gusta Messi?", y ante la respuesta afirmativa, la conexión de los chicos fue instantánea. "Y entonces fueron mejores amigos", dijo la ganadora del Oscar a TN.

Durante la charla, la artista recordó su encuentro con Furriel en un evento de alta costura en la ciudad de Shanghái y elogió la buena onda con el argentino. Ambos actores se conocieron como embajadores de la marca de lujo Moncler; primero se cruzaron en Suiza y luego en un evento en China.