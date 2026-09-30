Una nueva era: Scaloni confirmó el 11 titular de la Selección argentina en su primer partido tras el retiro de Lionel Messi

El técnico santafesino confirmó el equipo para la que es su primera prueba tras la Copa del Mundo 2026, ante Bolivia. Cuti Romero debutará como capitán y hay algunas sorpresas.

La Selección argentina enfrentará a Bolivia este miércoles a las 21 y será el primer partido que Lionel Scaloni dirigirá luego de que Lionel Messi confirmara su retiro . En la formación del primer 11 titular el técnico de Pujato estará buena parte de las claves para imaginar la renovación de la Albiceleste sin el 10 tras ganar el subcampeonato en el Mundial de Norteamérica 2026.

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El partido en en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba será el kilómetro cero de la Copa del Mundo 2030 , la primera post Corea-Japón 2002 que no contará con la leyenda rosarina entre sus convocados.

Con esta formación, se observa cómo el técnico ya empieza a pensar en una dupla de ataque que parece haber llegado para quedarse con Lautaro y Julián . La renovación también se ve reflejada en el Cuti debutando como capitán , iniciará su ciclo con la cinta en el brazo tras la confirmación de Scaloni.

El DT también resaltó que "el tema deportivo" tuvo peso en su decisión de considerar su continuidad al frente de la dirección de la Selección argentina.

"El tema deportivo es fundamental, sin olvidar lógicamente el económico, pero el deportivo es fundamental: analizar qué nos queda y qué es lo que viene y estamos ilusionados con eso", reveló el oriundo de Pujato este martes en la conferencia de prensa previa a los partidos.

A quiénes no convocó Lionel Scaloni

El técnico no citó a Gonzalo Montiel y tampoco tiene disponible a Nahuel Molina ni a Leandro Paredes, suspendidos por la FIFA. Nicolás Tagliafico es el dueño del lateral izquierdo para el técnico, aunque está lesionado y por eso permaneció en Buenos Aires. De todos modos, hoy en día sigue firme como el propietario del puesto.

Además, se mantiene la incertidumbre en torno a los nombres de Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, que estarán presentes solamente en la despedida de Messi y Scaloni reconoció que la ausencia está relacionada a que pretende “ver a otros chicos”.

La lista de convocados por Lionel Scaloni tras el retiro de Lionel Messi

Arqueros: Emiliano Dibu Martínez, Juan Musso, Gerónimo Rulli y Santiago Beltrán.

Defensores: Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Cristian Cuti Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Nicolás Otamendi, Tomás Palacios (liberado para jugar con Estudiantes), Valentín Gómez, Nicolás Tagliafico y Román Vega.

Mediocampistas: Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Exequiel Palacios, Nicolás Paz, Ezequiel Fernández, Santiago Simón y Franco Mastantuono.

Delanteros: Matías Soulé, Leonel Flores (liberado para jugar con Boca Juniors), Giuliano Simeone, Nicolás González, Gianluca Prestianni, José Manuel López, Santiago Castro, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.