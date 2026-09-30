Lautaro Martínez, tras el triunfo ante Bolivia en Córdoba: "El legado que dejó Leo es imborrable" Uno de los capitanes de la Selección argentina, que convirtió el primer gol ante el equipo boliviano, se deshizo de elogios ante la despedida de Lionel Messi y mandó un mensaje hacia adentro: "Scaloni sabe que seguiremos compitiendo". Por Agregar C5N en









El Toro es el cuarto goleador de la historia de la Selección argentina.

El delantero de la Selección argentina Lautaro Martínez volvió a convertir con en la goleada frente a Bolivia por 4-0 en el primer amistoso de esta fecha FIFA. Tras el triunfo, y en la previa de una jornada que será inolvidable como la despedida de Lionel Messi de la Albiceleste, el Toro se deshizo en elogios hacia el 10: "El legado que dejó Leo es imborrable", expresó.

Uno de los capitanes de la Scaloneta, quien tomó la lanza junto a experimentados jugadores como Cuti Romero y Dibu Martínez, no esquivó la pregunta al expresar sus sensaciones en esta nueva era con la celeste y blanca: "Es impresionante lo que ha hecho Leo y nosotros lo vimos de cerca. Así como se fue Diego, ahora es el momento de Leo. Hay que transmitir el mensaje que nos dejó para los chicos que van llegando", expresó el centrodelantero.

Comenzó la era post Messi, con una goleada ante Bolivia. Además, añadió: "Tenemos que asumir la responsabilidad. El legado que deja Messi es imborrable, él es irremplazable, fue y es el mejor jugador de todos los tiempos. Seguramente el partido del martes que viene será muy especial".

En cuanto a la responsabilidad de ser uno de los capitanes de la Selección, Martínez no ocultó su felicidad y su fidelidad hacia el conjunto nacional: "¿La capitanía? Me da orgullo y felicidad. Desde el primer momento en que pisé el predio de chico, sentí algo especial. Hoy, ser uno de los capitanes de esta Selección, es un mérito a todo el trabajo. Con o sin la cinta, daré el 100% por esta camiseta", cerró.

El ex Inter había hecho el último gol de la Selección en el Mundial (el inolvidable cabezazo sobre la hora contra Inglaterra) y también fue el primero en abrir esta nueva etapa plagada de juventud. Ya son 41 goles en 86 partidos con la celeste y blanca. Casi uno cada dos partidos.