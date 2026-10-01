Joaquín Levinton reapareció tras las graves denuncias en su contra y lanzó un fuerte descargo: "Es una mier.."

El músico fue interceptado por un cronista y habló tras las acusaciones por presunto abuso sexual y violencia física, presentadas por una expareja.

En medio del escándalo por las presuntas denuncias por violencia y abuso sexual, Joaquín Levinton fue interceptado por las cámaras de Intrusos y rompió el silencio sobre las acusaciones en su contra.

Guido Kaczka rompió el silencio y habló sobre la denuncia a Joaquín Levinton

Si bien el líder de Turf ya había realizado un descargo a través de su cuenta oficial de Instagram , esta vez quedó cara a cara con el cronista del programa. Aunque evitó profundizar sobre el tema, respondió algunas preguntas y dejó breves pero contundentes declaracione s. “Solo quiero agradecerle a la gente por el apoyo. Nada más. Tengo que esperar a que hable mi abogado... No voy a hablar”, comenzó diciendo.

Luego frenó y fue aun más contundente al expresar cómo sobrelleva este momento. “ Es una mierda lo que me está pasando . Les agradezco un montón que me crean y que me manden tantos mensajes lindos”, lanzó.

El artista Joaquín Levinton fue denunciado penalmente por su expareja por abuso sexual con acceso carnal y amenazas durante la relación que mantuvieron entre 2015 y 2020 . La mujer, llamada Paula y visitadora medica de profesión , también lo acusó de episodios de violencia física y psicológica, según indicó la periodista Karina Iavícoli en LAM.

JOQUÍN LEVINTON EN EXCLUSIVA: "ES UNA MIER...LO QUE ESTOY PASANDO" @intrusos #Intrusos26Años pic.twitter.com/U0bk5IkPTI

De acuerdo con la denuncia, la expareja del cantante aseguró que fue forzada a consumir drogas y mantener relaciones sexuales no consentidas e incluso fue filmada en esos casos, sin su consentimiento.

DENUNCIANTE DE JOAQUÍN LEVINTON: "Todo el mundo lo quiere y es un monstruo"



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La mujer ya había realizado una denuncia penal en 2022 por situaciones ocurridas durante la relación, pero decidió desistir luego de que Levinton le pidiera que la retirara. En la denuncia actual, describió un episodio puntual de violencia física.

La denuncia reciente fue realizada ante la Justicia y quedó caratulada como “abuso sexual con acceso carnal y amenazas” y consta que interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 50.

Joaquín Levinton es parte del jurado de Es mi Sueño.

De acuerdo con las declaraciones de Paula, Iavícoli leyó en LAM: “Durante ese período sufrí reiterados hechos de violencia física y psicológica, siendo sometida en numerosas oportunidades a consumir drogas, específicamente cocaína, y forzada a mantener relaciones sexuales no consentidas, mientras él registraba fílmicamente dichas situaciones en videos, dándome órdenes estrictas e indicándome exactamente qué era lo que tenía que hacer o lo que no tenía que hacer en esas películas”.