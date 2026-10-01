El 82% de las familias argentinas tiene al menos una deuda y el 36% está atrasado con el pago o no puede saldarlas

Alrededor del 40% de las deudas son con familiares, amigos, una app, una billetera virtual, una financiera o por el refinanciamiento de una tarjeta, según un adelanto del último informe de Qsocial.

El 82% de las familias argentinas declaró tener al menos una deuda y el 36% está atrasado con los pagos o directamente no puede saldarlas , mientras que un 32% las paga "con mucho esfuerzo", según un adelanto del último informe de Qsocial que resultó de encuestar de forma online a 1.504 personas en septiembre.

Tras el aumento de la pobreza, la desigualdad creció durante el segundo trimestre de 2026

El 57% afirmó que "compra en cuotas que todavía paga", mientras que alrededor del 40% detalló que pidió plata prestada a familiares o amigos (46%); pidió un préstamo en una app, billetera o financiera (44%); debe servicios o impuestos (41%); refinanció una tarjeta o está pagando el mínimo (38%); o tiene un préstamo personal de un banco (34%).

Solo el 9% adjudicó su deuda a haber sacado un crédito hipotecario o prendario .

Al ser consultadas por cómo ven la economía, el 34% de las personas contestó que "está en retroceso" y el 27% que "está creciendo, pero solo lo notan algunos sectores". Mientras que un 22% consideró que la economía "está estancada, no crece ni cae" y solo un 12% afirmó que "está creciendo y ya se nota en la mayoría de la gente".

De acuerdo a la medición de QSocial, la aprobación del presidente Javier Milei cayó 20 puntos entre diciembre de 2025 (51%) y junio de 2026 (31%) . Desde ahí recuperó cuatro y encontró un piso: 35% de aprobación y 61% de desaprobación en septiembre.

"En 2023 Milei ganó diciendo lo que la gente ya pensaba. EI riesgo de hoy es el inverso: que la gente no se reconozca en la economía que el Presidente describe", advirtió el director de Opinión Pública de la consultora, Lucas Klobovs.

La evolución de la aprobación y desaprobación de Javier Milei. QSocial

El jefe de Estado ha señalado en sus últimos discursos cómo la economía se encuentra en su mejor momento y ha pedido "paciencia" con el desarrollo económico que había prometido. Milei consideró que para las próximas elecciones las familias argentinas tendrán que decidir "entre un país grande o un país miserable".

"Si quieren vivir en un país próspero, serán los mejores cuatro años de la historia; pero si deciden otra cosa, pagarán las consecuencias por elegir el camino de los últimos 100 años", advirtió el economista anarcocapitalista.