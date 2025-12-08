8 de diciembre de 2025 Inicio
Atención River: cuándo es el sorteo de la Copa Sudamericana y qué equipos podría enfrentar

Con la eliminación de Boca en semifinales del Torneo Clausura, el Millonario no podrá jugar la Copa Libertadores y el año próximo disputará el torneo sudamericano, por primera vez desde 2014, cuando se coronó campeón siendo el primer título de Marcelo Gallardo como entrenador en el club.

Por
La final de la Copa Sudamericana 2026 se jugará en el Estadio Metropolitano de Barranquilla

Pese al pésimo 2025, River mantenía una única ilusión de jugar la Copa Libertadores 2026, dependiendo de Boca sean campeones del Torneo Clausura, pero al quedar eliminado ante Racing en las semifinales, ahora el equipo de Marcelo Gallardo jugará la Copa Sudamericana el próximo año. Ahora, los hinchas deberán estar atentos de cuándo será el sorteo y saber quiénes serán sus posibles rivales.

River jugará la Copa Sudamericana 2026.
Tras la eliminación de Boca del Torneo Clausura, River jugará la Copa Sudamericana 2026

El Millonario cortó una racha de 11 años consecutivos disputando el torneo continental. La última vez que disputó la Sudamericana fue el 2014, cuando se coronó campeón de la mano del Muñeco y significó el primer título del entrenador con el conjunto de Núñez.

Copa Sudamericana 2026: cuándo se realizará el sorteo

Salvo los equipos de Argentina y Brasil, en el mes de marzo se jugará una primera fase para determinar los equipos que iniciarán directamente en fase de grupos. Tras ello confirmado, el sorteo para conocer los grupos de la Copa Sudamericana será el miércoles 18 de marzo.

De esta manera, la fase de grupos se desarrollará entre el martes 7 de abril y el jueves 28 de mayo, en el que el primero de cada zona se clasificará a los octavos, mientras que los segundos tendrán que jugar una instancia clasificatoria a octavos de final ante alguno de los terceros de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los cruces serán partidos de ida y vuelta en octavos, cuartos y semifinal hasta llegar a la final única.

Copa Sudamericana 2026: dónde se jugará la final

La Conmebol confirmó que la final de la Copa Sudamericana 2026 se jugará el 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, en Colombia.

Esta será la primera vez que una final única, ya sea de Libertadores o Sudamericana, se disputará en Colombia.

Copa Sudamericana 2026: cuáles son los equipos clasificados

Argentina

  • River
  • Deportivo Riestra
  • San Lorenzo
  • Tigre
  • Barracas Central

Brasil

  • Gremio
  • Bragantino
  • Atlético Mineiro
  • Santos

Chile

  • Universidad de Chile
  • Audax Italiano
  • Palestino
  • Cobresal

Colombia

  • Atlético Bucaramanga
  • Millonarios
  • América de Cali

Ecuador

  • Libertad
  • Orense

Paraguay

  • Sportivo Trinidense
  • Nacional
  • Recoleta
  • Olimpia

Perú

  • Alianza Atlético
  • Melgar
  • Deportivo Garcilaso
  • Cienciano

Uruguay

  • Defensor Sporting
  • Boston River
  • Racing
  • Montevideo City Torque

Venezuela

  • Academia Puerto Cabello
  • Monagas
  • Caracas
  • Metropolitanos
