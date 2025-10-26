La historia de Robert Carmona, el futbolista más longevo del mundo: cuántos años tiene

Fue distinguido por el Libro Guinness de los récords como el jugador profesional activo de mayor edad. Gracias a su estricta rutina de ejercicio y alimentación, asegura que "hay Carmona para rato".

El fútbol profesional es cada vez más intenso y exigente, y son pocos los jugadores que siguen jugando más allá de los 40 años. En este contexto, un futbolista uruguayo fue reconocido por el Libro Guinness de los récords como el más longevo del mundo: tiene 63 años y 49 de carrera.

Se trata de Robert Carmona, quien actualmente juega en Estudiantes El Colla de Rosario, Uruguay, el club número 50 de su extensa carrera profesional. "Mientras haya instituciones que quieran ficharme, quiere decir que estoy en el camino correcto. Hay Carmona para rato, la leyenda continúa", aseguró a El Gráfico.

Carmona debutó en 1976, a los 20 años, en el club Doctor Puey del ascenso uruguayo. Jugó en Estados Unidos y España antes de volver a competir en la Organización del Fútbol del Interior (OFI). Nunca llegó a jugar en Primera, pero asegura que eso no le pesa ni disminuye su récord.

"Yo soy un trabajador, un guerrero, un luchador del fútbol, y no miro dónde. Suena el teléfono y donde veo que puedo sentirme cómodo, instalarme y dejar esa experiencia dentro de la cancha y fuera, de la misma manera, voy", aseguró. Para él, ser futbolista es un trabajo y una necesidad.

Los secretos de Robert Carmona para seguir activo

Robert Carmona explicó que el secreto para mantenerse activo a los 63 años es que respeta la misma rutina que siguió durante toda su carrera. "Entreno prácticamente los 365 días del año; no hay feriados, no hay días libres y no hay descanso. Levanto pesas, hago pasadas, definición, hago velocidad, hago fuerza, pero a mi ritmo y a mi nivel", afirmó.

También le presta mucha atención a la comida, y sigue una estricta dieta que él mismo diseñó. "No tomo vitaminas, no le pongo sal a la comida, no como dulces, como milanesas de pollo y de verdura", detalló. Tampoco consume alcohol, grasas, frituras ni gaseosas; consume leche solo si es descremada.

Gracias a este régimen, logra mantenerse fuerte físicamente y con un peso estable, que oscila entre los 71 y los 73 kilos. "Yo me mantengo activo a esta edad porque soy un elegido. Es un compromiso de vida. Soy un verdadero profesional porque vivo de esto", subrayó.