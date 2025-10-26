26 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

De ser compañero de Tagliafico y que Chelsea lo comprara a ser fichado por un insólito equipo: la historia de Hakim Ziyech

El club inglés lo compró por 40 millones de euros, y con esa camiseta ganó una Champions League y un Mundial de Clubes. Después, su carrera fue en descenso, y acaba de conseguir equipo tras varios meses libre.

Por
Hakim Ziyech acaba de sumarse a la liga marroquí.

Hakim Ziyech acaba de sumarse a la liga marroquí.

Redes sociales
  • Hakim Ziyech acaba de fichar para el Wydad Casablanca de Marruecos.
  • El delantero marroquí estaba sin club desde junio, cuando dejó el Al-Duhail de Qatar.
  • Su mejor momento fue en el Ajax, donde jugó junto a Nicolás Tagliafico, y luego en el Chelsea.
  • Tras su salida del club inglés, su carrera fue en descenso.
Tini Stoessel y Rodrigo De Paul iban a casarse antes del 2026.
Te puede interesar:

Se postergó el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: "Se pasa para el 2026"

Después de varios años de una carrera en descenso y otros tantos meses sin club, Hakim Ziyech acaba de fichar para el Wydad Casablanca de su país, Marruecos. El delantero de 32 años buscará recuperar el brillo que mostró durante su paso por el Ajax, donde fue compañero de Nicolás Tagliafico, y el Chelsea.

Ziyech no encontraba equipo desde junio de este año, cuando dejó abruptamente el Al-Duhail de Qatar después de apenas cinco meses en los que llegó a disputar 13 partidos. Había llegado al club asiático en enero después de un breve paso por el Galatasaray, donde tampoco pudo acomodarse.

El delantero tuvo su mejor etapa en el Ajax, donde llegó a una final de Europa League y fue elegido mejor jugador en la temporada 2017-2018. En febrero de 2020, el Chelsea lo compró por 40 millones de euros, pero allí solo anotó 14 goles en tres años antes de partir a Turquía.

Hakim Ziyech

La llegada de Ziyech al Wydad Casablanca es considerada una de las operaciones más importantes en la historia del club. El equipo aspira a conquistar varios títulos este año, ya que participa en la Copa de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), la Liga Profesional y la Copa del Trono.

Los números de Hakim Ziyech en su carrera

Hakim Ziyech debutó en 2012 en el SC Heerenveen de Países Bajos, donde nació en el seno de una familia de inmigrantes marroquíes. A lo largo de su carrera, jugó 423 partidos en los que anotó 117 goles y aportó 112 asistencias. También ganó ocho títulos, incluida una Champions League y un Mundial de Clubes.

Aunque jugó en las categorías inferiores de la Selección neerlandesa (de la Sub 19 a la Sub 21), en septiembre de 2015 optó por representar a Marruecos. Con esa camiseta participó del Mundial de Rusia 2018, donde quedaron eliminados en fase de grupos, y de Qatar 2022, con un histórico cuarto lugar.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Carmona acaba de debutar en el club número 50 de su carrera.

La historia de Robert Carmona, el futbolista más longevo del mundo: cuántos años tiene

El equipo dirigido por Luis García definirá la vuelta de los cuartos de final frente a Deportivo Morón.

La imagen que ilusionó al Ascenso: Messi posó con la camiseta de un equipo de Primera Nacional

Messi sorprendió con su elegancia.

Messi combina elegancia y comodidad: así es su look con traje oscuro, camisa a rayas y sneakers blancos

Antonio Conte y Lautaro Martínez, a las puteadas en pleno partido.
play

"Cagón": el picante cruce entre Lautaro Martínez y Antonio Conte, su exentrenador

Este futbolista brilla en la Premier League.

Sufrió a la Selección argentina en Qatar 2022, juega en un gigante de Europa y casi deja el fútbol por el básquetbol

La meta de este jugador es ser convocado por Lionel Scaloni.

De no tener lugar en River a brillar en San Lorenzo y Europa: ahora sueña con jugar en la Selección

Rating Cero

Claudia Schijman es un actriz y docente 

Dolor en el espectáculo: murió una de las actrices de El Eternauta

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul iban a casarse antes del 2026.

Se postergó el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: "Se pasa para el 2026"

Mirtha Legrand volvió a participar de las elecciones tras su ausencia en mayo.

Mirtha Legrand fue a votar a sus 98 años: "Me vestí con los colores de la patria"

Ahora, llegó a la gran N roja, Los cretinos, una película animada de Reino Unido que es tendencia y escaló rápidamente al top ten de las más vistas. Es un entretenimiento garantizado para disfrutar en familia.
play

Para toda la familia: de qué se trara Los cretinos, la película animada que es tendencia en Netflix

Hugh Jackman fue fotografiado en Nueva York junto a su pareja Sutton Foster, marcando su primera aparición pública desde que surgieron rumores sobre un posible acercamiento con su exesposa.

Hugh Jackman enfrentó los rumores de reconciliación con su ex esposa pero sorprendió a todos: qué hizo

Esta serie de Netflix mezcla drama y humor negro.
play

La serie de Netflix de solo 8 capítulos que está cargada de humor negro

últimas noticias

Claudia Schijman es un actriz y docente 

Dolor en el espectáculo: murió una de las actrices de El Eternauta

Hace 20 minutos
Diddy quedó al borde de la muerte tras un tenso cruce con otro recluso.

Diddy Combs sufrió un intento de homicidio en la cárcel: qué pasó

Hace 43 minutos
De loque va del año, Cavani ya se perdió 18 partidos oficiales debido a lesiones.

Boca confirmó la lesión de Edinson Cavani: ¿se pierde el Superclásico?

Hace 1 hora
play

Caputo aseguró que no cambiará "nada" del programa económico tras las elecciones legislativas

Hace 1 hora
Ángela fue a votar en los próximos días cumplirá los 101 años. 

El momento más emotivo: tiene 100 años y fue votar a una escuela de La Plata

Hace 1 hora