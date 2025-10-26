De ser compañero de Tagliafico y que Chelsea lo comprara a ser fichado por un insólito equipo: la historia de Hakim Ziyech

El club inglés lo compró por 40 millones de euros, y con esa camiseta ganó una Champions League y un Mundial de Clubes. Después, su carrera fue en descenso, y acaba de conseguir equipo tras varios meses libre.

Después de varios años de una carrera en descenso y otros tantos meses sin club, Hakim Ziyech acaba de fichar para el Wydad Casablanca de su país, Marruecos. El delantero de 32 años buscará recuperar el brillo que mostró durante su paso por el Ajax, donde fue compañero de Nicolás Tagliafico, y el Chelsea.

Ziyech no encontraba equipo desde junio de este año, cuando dejó abruptamente el Al-Duhail de Qatar después de apenas cinco meses en los que llegó a disputar 13 partidos. Había llegado al club asiático en enero después de un breve paso por el Galatasaray, donde tampoco pudo acomodarse.

El delantero tuvo su mejor etapa en el Ajax, donde llegó a una final de Europa League y fue elegido mejor jugador en la temporada 2017-2018. En febrero de 2020, el Chelsea lo compró por 40 millones de euros, pero allí solo anotó 14 goles en tres años antes de partir a Turquía.

La llegada de Ziyech al Wydad Casablanca es considerada una de las operaciones más importantes en la historia del club. El equipo aspira a conquistar varios títulos este año, ya que participa en la Copa de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), la Liga Profesional y la Copa del Trono.

Los números de Hakim Ziyech en su carrera

Hakim Ziyech debutó en 2012 en el SC Heerenveen de Países Bajos, donde nació en el seno de una familia de inmigrantes marroquíes. A lo largo de su carrera, jugó 423 partidos en los que anotó 117 goles y aportó 112 asistencias. También ganó ocho títulos, incluida una Champions League y un Mundial de Clubes.

Aunque jugó en las categorías inferiores de la Selección neerlandesa (de la Sub 19 a la Sub 21), en septiembre de 2015 optó por representar a Marruecos. Con esa camiseta participó del Mundial de Rusia 2018, donde quedaron eliminados en fase de grupos, y de Qatar 2022, con un histórico cuarto lugar.