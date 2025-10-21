21 de octubre de 2025 Inicio
No es Mascherano: pasó por River, Europa y la Selección argentina, y ahora es DT en Estados Unidos

Bajo la conducción de Ramón Díaz, ganó cuatro títulos en dos clubes distintos y llamó la atención en el exterior. Después de una breve experiencia como DT en el fútbol argentino, apostó a construir una carrera en la MLS.

Este jugador ganó tres campeonatos en River entre 1999 y 2002.

  • El exmediocampista Cristian "Lobo" Ledesma jugó en Argentinos Juniors, River, San Lorenzo y la Selección argentina.
  • Se retiró en 2016, y durante 2018 tuvo su primera experiencia como DT en Tigre.
  • Desde 2020 forma parte del cuerpo técnico del Inter Miami.
  • En marzo de este año asumió como entrenador del segundo equipo de Las Garzas.
El Inter Miami vive una explosión impresionante desde la llegada de Lionel Messi. Al aumento exponencial en popularidad y logros deportivos se sumó la llegada de muchos argentinos al club, tanto jugadores como cuerpo técnico, incluido un ex River y Selección argentina que ahora se desempeña como DT.

Se trata de Cristian "Lobo" Ledesma, quien se retiró en 2016 pero no se retiró de la actividad. En 2018 tuvo una breve experiencia como entrenador de Tigre, pero no consiguió los resultados esperados y duró apenas 23 partidos en el cargo. A comienzos de 2020 decidió mudarse a los Estados Unidos.

Allí se sumó al Inter Miami, donde trabajó dos temporadas como asistente técnico y luego dirigió la categoría Sub 17 de la Academia del Club. En marzo pasado, a los 46 años, fue designado como DT del Inter Miami II, donde su tarea es formar jugadores y talentos para el primer equipo.

Cristian Lobo Ledesma en Inter Miami II

El paso de Cristian "Lobo" Ledesma por el fútbol

Cristian "Lobo" Ledesma se formó en las inferiores de Argentinos Juniors, donde debutó como mediocampista en 1997. Después de dos temporadas fue transferido a River y, bajo la conducción de Ramón Díaz, integró el plantel que ganó el Torneo Apertura 1999, el Clausura 2000 y el Clausura 2002.

Su buen desempeño le permitió dar el salto a Europa para jugar en el Hamburgo, pero no tuvo continuidad y pasó por varios clubes a préstamo: Monterrey, Colón, River y Racing, hasta que volvió a Argentinos Juniors en condición de libre. En 2007 llegó a San Lorenzo; ese año ganó el Clausura y fue convocado por Alfio Basile a la Selección argentina.

Del Ciclón pasó al Olympiacos de Grecia, donde jugó la Champions League 2007-2008 y obtuvo tres títulos. En julio de 2010 volvió a la Argentina: jugó en Colón, River y Argentinos Juniors, donde se retiró a mediados de 2017.

