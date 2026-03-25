No es el Changuito Zeballos: los 2 equipos italianos que están detrás de una figura de Boca El juvenil que irrumpió en el primer equipo despertó el seguimiento de clubes de la Serie A por su rápido crecimiento. Por + Seguir en







Tomás Aranda se consolidó como una de las revelaciones de Boca. X (@LigaAFA)

Como y Parma siguen de cerca a Tomás Aranda , volante ofensivo de Boca.

El juvenil tiene apenas 18 años y ya se ganó un lugar entre los titulares.

Firmó contrato con el club hasta diciembre de 2029 .

Su rendimiento en el Torneo Apertura llamó la atención en Europa. Tomás Aranda, juvenil de Boca que está dando sus primeros pasos de Boca y está demostrando un gran nivel, aparece en la órbita de Como y Parma tras consolidarse rápidamente en el primer equipo.

El mediocampista ofensivo venía siendo destacado en las divisiones inferiores y, con la llegada de Claudio Úbeda, logró dar el salto definitivo. Su adaptación al ritmo de Primera fue inmediata, con actuaciones que lo posicionaron como una de las revelaciones del plantel.

El interés europeo no resulta casual. En el fútbol italiano ven en Aranda un perfil técnico con proyección, capaz de adaptarse a ligas competitivas. Además, los clubes que lo siguen cuentan con presencia argentina en sus planteles, un factor que suele facilitar la inserción de jóvenes talentos.

Tomas Aranda El juvenil despertó el interés de Como y Parma en Italia. Los números de Aranda en Boca Con apenas 18 años, Aranda ya suma minutos importantes en el primer equipo y se ganó la confianza del cuerpo técnico en un tramo clave de la temporada. Su consolidación se dio en el Torneo Apertura, donde fue titular en varios encuentros y logró destacarse por su capacidad para generar juego, asistir y también aparecer en zona de definición.

En el último partido, frente a Instituto en la Bombonera, el joven convirtió su primer gol en 10 partidos en la temporada. Se trata de un clásico enganche, con técnica depurada y gran manejo de balón en velocidad. Su lectura de juego y la facilidad para desequilibrar en el uno contra uno lo convierten en una pieza diferente dentro del esquema ofensivo.

Adam Bareiro y Tomás Aranda Su contrato con el club se extiende hasta 2029. X (@LigaAFA) En cuanto a su situación contractual, Boca se aseguró su continuidad hasta 2029, lo que le da margen al club para negociar desde una posición fuerte ante cualquier interés del exterior. Aunque por el momento no hay ofertas formales, en Europa siguen de cerca su evolución y no se descarta que en el próximo mercado de pases aparezcan propuestas concretas para quedarse con su ficha.